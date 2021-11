Wenn man bei riesigen Sales wie zum Black Friday nicht die besten Angebote verpassen will, empfiehlt es sich immer, mal einen Blick auf die aktuellen Bestsellerlisten zu werfen. Oft findet man hier den einen oder anderen guten Deal, der in den Angebotslisten der Händler untergeht. Deshalb haben wir uns die aktuellen Gaming-Beststeller in Amazons Black Friday Woche angesehen und präsentieren euch in diesem Artikel die aktuellen (Stand: 18 Uhr) meistverkauften Spiele für PS4 und PS5.

Hier die aktuellen Top 10 für PS4:

Für PS5 sieht die Liste hingegen so aus:

Hierbei ist zu beachten, dass wir in diese Top 10 nur reine PS5-Versionen aufgenommen haben. Ansonsten stünde IT Takes Two auf Platz 1. Außerdem haben wir die bereits ausverkauften Spiele Guardians of the Galaxy und Spider-Man: Miles Morales nicht berücksichtig, die ansonsten auf Platz 3 und 7 stünden. Hätten wir nicht nur Spiele in die Liste aufgenommen, hätte in beiden Listen übrigens das Jahresabo von PS Plus den Spitzenplatz, das ihr gerade für 39,99 Euro statt 59,99 Euro bekommt:

Die Bestsellerlisten bei Amazon werden ständig aktualisiert, die Position einzelner Spiele kann sich also sehr schnell ändern. Der Landwirtschaftssimulator 22 für PS4 hat sich beispielsweise in den letzte Stunden um einige Ränge vorgearbeitet. Wenn ihr selbst einen Blick auf die aktuelle Liste der Gaming-Bestseller werfen wollt, findet ihr diese hier:

Black Friday 2021: Die besten Deals

Amazons Black Friday Woche hat natürlich noch sehr viele weitere interessante Deals zu bieten, außerdem haben auch andere Händler wie MediaMarkt, Saturn und Otto bereits Black-Friday-Aktionen gestartet. In den nächsten Tagen dürften noch viele weitere Shops und Deals dazukommen. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir euch hier eine Übersichtsseite zusammengestellt: