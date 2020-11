Bei Amazon gibt es gerade einige Spiele für die Xbox One als Downloadcode im Angebot. Der Deal ist Teil der Black Friday Woche und ist die ganze Zeit über bis zum Ende der Aktion am 30. November (Cyber Monday) verfügbar.

Amazon: Spiele-Downloads für Xbox One im Angebot

Zur Auswahl stehen über 20 Titel, bei denen es sich um Spiele von Electronic Arts sowie um First-Party-Spiele von Microsoft handelt. Darunter sind auch recht aktuelle Titel wie Star Wars Squadrons, Gears Tactics und FIFA 21 in verschiedenen Editionen. Hier eine Auswahl:

Die Microsoft-Spiele sind natürlich auch im Xbox Game Pass enthalten. Wenn ihr den Xbox Game Pass Ultimate besitzt, gilt das zum Teil sogar für die Spiele von Electronic Arts, denn im Game Pass Ultimate ist seit Kurzem auch der Abo-Service EA Play mit dabei. Neue Titel wie Star Wars Squadrons und FIFA 21 bekommt ihr dort aber noch nicht geboten.

Xbox Game Pass Ultimate im Microsoft Store

Der Microsoft Store hat übrigens auch bereits seinen eigenen Black Friday Sale gestartet, mit über 700 Angeboten für Xbox One. Die komplette Liste findet ihr hier:

Microsoft Store Black Friday Sale: Über 700 Angebote für Xbox One

Black Friday Woche bei Amazon

Black Friday ist eigentlich erst am 27. November, Amazon hat aber schon am 20. November seine Black Friday Woche gestartet, die noch bis zum Cyber Monday am 30. November läuft. Unter anderem gibt es Amazon-Eigenmarken, einschließlich günstiger Fire TVs von Grundig, im Sonderangebot. Außerdem bekommt ihr die Jahresabos von PlayStation Plus und PlayStation Now 25 Prozent günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

Amazon: Zu den Angeboten der Black Friday Woche

Im Laufe der nächsten Tage wird es noch viele weiter Angebote geben, von denen einige vermutlich nur kurzzeitig verfügbar sein werden. Daneben werden viele andere Händler demnächst ihre Black-Friday-Aktionen starten. Damit ihr dabei nicht die Übersicht verliert, haben wir hier das Wichtigste über Black Friday und Cyberweek zusammengefasst:

