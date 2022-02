Bei Amazon könnt ihr jetzt die neuen Echo Buds der 2. Generation, die am 24. Februar erscheinen, zu einem stark reduzierten Preis vorbestellen: Statt 119,99 Euro zahlt ihr nur noch 79,99 Euro. Als Bonus bekommt ihr beim Kauf auch noch sechs Monate Amazon Music Unlimited kostenlos. Normalerweise kostet das Abo, das über 90 Millionen Songs enthält, 7,99 Euro pro Monat. Hier kommt ihr zum Angebot:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Wir würden jedoch damit rechnen, dass er zum Release der Echo Buds nächste Woche endet.

Was bieten die Amazon Echo Buds Gen 2?

Die Amazon Echo Buds Gen 2 sind kabellose In-Ear-Kopfhörer, die über aktive Geräuschunterdrückung (welche deutlich besser funktioniert als die Geräuschreduktion der ersten Generation) und über drei integrierte Mikrofone pro Hörer verfügen. In Verbindung mit der Alexa App könnt ihr so per Sprachsteuerung Musik abspielen oder euch Fragen von Alexa beantworten lassen.

Laut Testberichten haben sich die Echo Buds der zweiten Generation im Vergleich zur ersten insbesondere bei der Soundqualität stark verbessert. Vor allem bei den Mitten und Bässen soll der Unterschied deutlich wahrnehmbar sein. Das Design wiederum hat sich zwar nicht grundlegend geändert, die neuen Ear Buds sind aber deutlich kleiner und leichter als ihre Vorgänger.

Die Akkulaufzeit liegt bei etwa 5 Stunden, ohne Geräuschunterdrückung können es noch ein bis zwei Stunden mehr sein . Durch das im Lieferumfang enthaltene Ladeetui (das ebenfalls kompakter ist als bei der ersten Generation) lässt sie sich auf ungefähr 15 Stunden steigern. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind ein USB-Ladekabel und vier Paar Ohrpolster sowie zwei Paar Ohrbügel.

Mehr günstige Sonderangebote findet ihr auf unserer GamePro Deals-Übersichtsseite.