Die Black Friday Woche bei Amazon geht zu Ende, zum Cyber Monday gibt es aber nochmal ein paar neue Angebote. Unter anderem sind heute einige 4K-Fernseher aus dem Hause LG reduziert. Dabei handelt es sich um Modelle aus dem unteren bis mittleren Preisbereich. In diesem Artikel stellen wir euch die TVs kurz vor. Wer gleich zur Aktion will, findet diese hier:

Cyber Monday bei Amazon: 4K-TVs von LG im Angebot

LG UN73906 ab 349 Euro

Den LG UN73906 könnt ihr entweder in 43 Zoll für 349 Euro oder in 49 Zoll für 429 Euro bekommen. Bei der kleineren Variante ist Amazon laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Den Kauf der größeren Version würden wir hingegen nicht empfehlen, weil es im Black Friday Sale bei Otto derzeit auch den fast gleichwertigen LG UN73006 mit 50 Zoll für 395 Euro gibt.

LG UN73906 (4K, 43 oder 49 Zoll) ab 349€ bei Amazon

Der LG UN73906 bietet für seine Preisklasse insgesamt recht gute Qualität. Beim Kontrast schneidet er zwar eher schwach ab, dafür ist er weniger blickwinkelabhängig. Außerdem reflektiert das Display nur schwach, weshalb er gut fürs Fernsehen bei Tageslicht geeignet ist. Durch den niedrigen Input Lag von 10 ms taugt das Modell auch gut als Gaming-Fernseher.

LG NANO806 449 Euro

Den LG NANO86 gibt es in den Größen 49 Zoll (449 Euro), 55 Zoll (549 Euro) und 65 Zoll (749 Euro) im Angebot. In allen drei Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Der NANO806 ist dem UN73906 unter anderem bei der Farbdarstellung überlegen. Auch bei der Blickwinkelabhängigkeit und den Reflexionen schneidet er nochmal besser ab. Wer also häufiger von spiegelnden Displays genervt ist, ist hier gut bedient. Der Input Lag ist auch bei diesem Modell sehr niedrig.

LG NANO806 (4K, 49 bis 65 Zoll) ab 449€ bei Amazon

LG UN85006 mit 82 Zoll und HDMI 2.1

Der LG UN8500 ist das einzige Modell der UN-Reihe mit einem 120-Hz-Display und HDMI 2.1. Dadurch ist Spielen in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich. Hiervon abgesehen liegt das Modell qualitativ ungefähr auf dem Niveau des UN73906. Der Preis für 82 Zoll liegt bei 1.399 Euro, damit ist Amazon laut Vergleichsportalen gemeinsam mit Otto der günstigste Anbieter.

LG 82UN85006 (4K, 82 Zoll, HDMI 2.1) für 1.399€ bei Amazon

Weitere Angebote zum Black Friday und Cyber Monday

Neben Amazon laufen auch bei anderen Händler wie Otto, MediaMarkt oder Saturn noch immer Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktionen. Eine Übersicht mit den wichtigsten Infos und den interessantesten Deals findet ihr hier:

1 1 Mehr zum Thema Black Friday 2020 Guide: So spart ihr am meisten beim Deal-Event des Jahres [Anzeige]