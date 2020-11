Mit dem Cyber Monday geht die Black Friday Woche bei Amazon zu Ende. Um Mitternacht enden deshalb die meisten Deals der Aktion. Darunter befinden sich auch die PS4-Angebote, von denen einige im Lauf der Woche sogar noch etwas günstiger geworden sind, weil Amazon die Konkurrenz unterbieten wollte. In diesem Artikel geben wir euch einen kurzen Überblick über die besten noch verfügbaren Deals. Wer gleich zur Übersicht will, findet diese hier:

Amazon Black Friday Woche: Zu den PS4-Angeboten

Spiele-Deals: Last of Us 2 Steelbook Edition und mehr

Unter den PS4-Spielen ist die Last of Us 2 Steelbook Edition, die ihr gerade für 34,99 Euro bekommt, sicherlich das Highlight. Aber auch ein paar andere aktuelle PlayStation-Exklusivhits wie Ghost of Tsushima, Nioh 2 oder Dreams gibt es günstiger. Heir eine Auswahl:

Beachtet bitte, dass bei ab 18 freigegebenen Titeln bei Amazon erhöhte Versandkosten von 4,87 Euro anfallen.

PSVR Mega Pack 3 im Angebot

Auch das gerade erst erschienene PSVR Mega Pack 3 gibt es im Angebot. Es enthält neben PSVR-Headset und Kamera auch die Spiele VR Worlds, Everybody's Golf VR, Blood & Truth, Moss und Astro Bot Rescue Mission. Die drei letztgenannten sind echte VR-Hits, die man unbedingt mal gespielt haben sollte, wenn man ein Headset besitzt. Insofern lohnt sich der Kauf zum derzeitigen Preis von 224,14 Euro durchaus.

PSVR Mega Pack 3 (Headset, Kamera, 5 Spiele) für 224,14€ (UVP: 399,99€)

PS Plus und PS Now reduziert

Außerdem könnt ihr die Abos bei PlayStation Plus und PlayStation Now günstiger bekommen. Im Fall von PS Plus gilt das nur für das Jahresabo, im Fall von PS Now ist auch das 3-Monats-Abo reduziert:

PS4-Bundles mit aktuellen Hits

Zum Abschluss gibt es auch noch ein paar PS4-Bundles im Angebot. Die Bundles enthalten jeweils die PS4 500 GB mit zwei Dualshock 4 Controllern und einen von drei aktuellen PS4-Hits aus 2020. der Preis beträgt in allen drei Fällen 289,99 Euro.

Die Spiele liegen den Bundles nicht als Code, sondern in der physischen Retail-Version bei.

Black Friday & Cyber Monday: Weitere Angebote

Auch bei einigen anderen Händlern laufen derzeit noch Deals zum Black Friday und Cyber Monday. Viele davon enden bereits in wenigen Stunden, einige laufen aber auch noch etwas länger. Eine Liste der interessantesten Deals findet ihr in unserem Black Friday Guide:

