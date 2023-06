Amazon EA Sale: Spiele für PS5, PS4, Xbox & Switch schon vor Prime Day günstig abstauben

Bei Amazon gibt's jetzt Spiele von Electronic Arts günstiger. Wie lange die Aktion dauert, verrät der Händler allerdings nicht.

Bei Amazon läuft gerade ein Sale mit Spielen von Electronic Arts. Zur Auswahl stehen vor allem aktuelle Titel, die 2023 oder Ende 2022 erschienen sind. Mit der PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch werden alle aktuellen Konsolen bedient. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Sale noch läuft, die Preise können sich also jederzeit wieder ändern. Deshalb solltet ihr besser möglichst schnell einen Blick auf die Angebote werfen:

Zu den Highlights des Sales gehört das erst im Februar erschienene Wild Hearts. Das Action-Rollenspiel im Stil von Monster Hunter ist schon jetzt stolze 69 Prozent reduziert im Vergleich zur UVP und kostet damit sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X nur noch 24,99€. Falls ihr Lust habt, euch zu zweit in ein buntes Koop-Abenteuer zu stürzen, ist zudem natürlich It Takes Two sehr zu empfehlen. Hier eine Auswahl aus den Angeboten:

Einige der genannten Spiele gibt es leider nur noch für bestimmte Konsolen günstiger, weil die anderen Varianten bereits ausverkauft sind. Ein Grund mehr, sich bei den verbliebenen Angeboten zu beeilen.

Amazon Prime Day 2023 startet bald!

Noch wissen wir natürlich nicht, was der Amazon Prime Day 2023 bieten wird, aber es könnten einige interessante Gaming-Deals dabei sein.

Bald dürftet ihr bei Amazon übrigens noch sehr viel mehr günstige Gaming-Angebote finden, denn in gut zwei Wochen, nämlich am 11. und 12. Juli, findet der Amazon Prime Day 2023 statt. Wie immer könnt ihr mit tausenden günstigen Deals exklusiv für Prime-Mitglieder rechnen. Die Chancen stehen gut, dass diesmal auch die PS5 dabei sein wird. Ein paar frühe Vorab-Angebote laufen sogar jetzt schon. Mehr erfahrt ihr hier:

Weitere günstige Sonderangebote rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: