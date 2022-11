Amazon Echo Dot 3: Jetzt zweimal kaufen und nicht mal die Hälfte zahlen

Bei Amazon könnt ihr jetzt zweimal den Echo Dot der 3. Generation für nur 29,98€ kaufen, wenn ihr den Aktionscode 2ECHODOT3 verwendet. Damit ist der Smart-Lautsprecher jetzt im Doppelpack günstiger als zum Einzelpreis, der derzeit bei 33,99€ liegt. Die unverbindliche Preisempfehlung ist mit 49,99€ sogar noch deutlich höher. Das Angebot soll noch rund zwei Wochen gültig sein und am 17. November enden.

Wenn ihr wollt, könnt ihr für 5€ Aufpreis gleich noch die Philips Hue White Smart Bulb oder die Meross Smart Plug WLAN-Steckdose dazukaufen und so euer Smart Home günstig aufrüsten. Der Einzelpreise der smarten Glühbirne liegt bei 17,95€, die Steckdose kostet einzeln 18€. Ihr bekommt durch diese Bundles also nochmal einen zusätzlichen Rabatt von rund 13€. Hier findet ihr sie:

Bei den Angeboten dürfte es sich übrigens um einen ersten Vorgeschmack auf die Black Friday Deals bei Amazon handeln. Black Friday ist dieses Jahr am 25. November, Amazon startet die meisten seiner Deals aber in der Regel schon ungefähr eine Woche vorher, also vermutlich unmittelbar nach dem Ende der obigen Deals. Dass es den Echo Dot 3 dann noch deutlich günstiger gibt, ist aber unwahrscheinlich. Sobald der Black Friday bei Amazon gestartet ist, dürftet ihr die Deals hier finden:

Was bietet der Amazon Echo Dot 3?

Der Amazon Echo Dot der 3. Generation ist ein Smart-Lautsprecher, über den ihr euch mit Alexa unterhalten und euch von ihr Fragen beantworten lassen könnt. Außerdem könnt ihr verschiedene kompatible Smart-Home-Geräte wie die oben genannte Glühbirne und Steckdose damit steuern und auch mehrere Echo-Lautsprecher miteinander koppeln.

Selbstverständlich könnt ihr den Echo Dot 3 auch zum Abspielen von Music und Podcasts verwenden. Aufgrund seiner kreisrunden Form ist er dabei in allen Richtungen gut zu hören. Die kugelförmigen Modelle Echo Dot 4 und Echo Dot 5, deren Einzelpreis derzeit bei 59,99€ liegt, sind dem Echo Dot 3 bei der Soundqualität allerdings überlegen.