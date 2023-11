Amazon Echo Dot 5 für nur 21,99€: Alexa-Lautsprecher zum Spitzenpreis im Black Friday Sale kaufen

Der Amazon Echo Dot 5 ermöglicht euch jetzt Unterhaltungen mit Alexa zum Schnäppchenpreis.

Unter den tausenden Sonderangeboten des Amazon Black Friday Sales finden sich auch zahlreiche Eigenmarken des Händlers. So könnt ihr jetzt beispielsweise den Echo Dot in der 5. Generation schon für schlappe 21,99€ (UVP: 64,99€) abstauben – ein echter Schnäppchenpreis für den beliebten Smart-Lautsprecher. Das Angebot soll bis zum Ende des Sales am 27. November laufen, sofern es nicht vorher ausverkauft ist.

Falls ihr es sogar noch günstiger haben möchtet, könnt ihr stattdessen zum kompakten Amazon Echo Pop greifen, für den ihr nur noch 17,99€ (UVP: 54,99€) bezahlt. Daneben gibt es noch verschiedene Varianten des Echo Dot 5 und andere Echo-Lautsprecher wie den mit einem Bildschirm ausgerüsteten Echo Show oder den für anspruchsvolle Musikliebhaber gedachten Echo Studio im Angebot:

Was kann der Amazon Echo Dot 5?

Der Amazon Echo Dot 5 ist ein kompakter, aber trotzdem vielseitig einsetzbarer Smart-Lautsprecher.

Musik, Smart Home & Alexa: Wie alle Echo Smart-Lautsprecher von Amazon kann der Echo Dot 5 nicht nur Musik, Podcasts und Hörbücher abspielen, sondern ermöglicht es euch auch, Unterhaltungen mit Alexa zu führen und euch von der Sprachassistentin Fragen zu lassen oder ihr Befehle zu geben. Auf diese Weise könnt ihr viele kompatible Smart-Home-Geräte von der Lampe über die Steckdose bis zum Türschloss steuern.

Echo Dot oder Echo Pop? Im Vergleich zum noch günstigeren Echo Pop bietet der Echo Dot 5 die etwas bessere Soundqualität, weshalb sich der Aufpreis von nur 4€ definitiv lohnt, wenn ihr regelmäßig Musik hören wollt. Außerdem verfügt er über den neuen Temperatursensor, der eine Kopplung mit Klima- und Heizungsanlagen ermöglicht. Für den Echo Pop spricht neben dem günstigen Preis die noch kompaktere Form. Allerdings nimmt auch der Echo Dot 5 nicht viel Platz weg.

