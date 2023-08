Bis zu 55% Rabatt: Amazon Echo Dot & Pop jetzt einzeln oder im Doppelpack günstig schnappen

Bei Amazon gibt's jetzt den Echo Pop und Echo Dot günstiger. Wenn ihr euch die Smart-Lautsprecher im Doppelpack holt, bekommt ihr Extra-Rabatt.

Seid ihr auf der Suche nach einem günstigen Smart-Lautsprecher? Dann werdet ihr jetzt bei Amazon fündig. Dort bekommt ihr nämlich mit dem Echo Pop und dem Echo Dot der 5. Generation die beiden günstigsten Modelle unter Amazons hauseigenen Smart Speakern gerade im Angebot. Kauft ihr sie einzeln, gibt es bis zu 45 Prozent Rabatt:

Falls ihr euch den Echo Pop oder Echo Dot gleich zweimal holt, könnt ihr mit dem Rabattcode ECHOPOP oder ECHODOT zusätzlich sparen und euch bis zu 55 Prozent Rabatt sichern:

Die Smart-Lautsprecher gleicht zweimal zu kaufen, lohnt sich unter anderem deshalb, weil sie sich miteinander koppeln lassen und ihr so das Klangerlebnis verbessern oder die Echos über mehrere Räume verteilt synchron laufen lassen könnt. So könnt ihr beispielsweise euer Hörbuch bequem weiterhören, während ihr in eurer Wohnung hin und her geht.

Was bieten der Amazon Echo Dot und Echo Pop?

Der Amazon Echo Dot 5 liefert den besseren Klang, für kleine Räume tut es aber eventuell auch der noch günstigere Echo Pop.

Alexa, Musik & Smart Home: Wie die anderen Echo-Lautsprecher von Amazon dienen auch der Echo Pop und der Echo Dot unter anderem dazu, dass ihr euch mit Alexa unterhalten und euch von ihr Fragen beantworten lassen könnt. Ihr könnt die beiden Smart Speaker Natürlich auch benutzen, um Musik und Podcasts abzuspielen oder kompatible Smart-Home-Geräte zu steuern. Daneben gibt es verschiedene kleinere Zusatz-Features. So könnt ihr die Echo-Lautsprecher beispielsweise als Wecker verwenden.

Echo Pop vs. Echo Dot: Obwohl der Echo Pop sogar den größeren Lautsprecher-Treiber besitzt, bietet der Echo Dot 5 den besseren und volleren Klang. Insbesondere dann, wenn ihr den Smart-Lautsprecher in größeren Räumen verwenden möchtet, solltet ihr zum teureren Modell greifen. Außerdem müsst ihr beim Echo Pop auf den Temperatursensor verzichten, der beim Echo Dot mit der 5. Generation eingeführt wurde und unter anderem zur Koppelung mit Klima- und Heizungsanlagen dienen kann.

