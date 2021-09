Schon seit letzter Woche gibt es bei Amazon die Fire TV Sticks günstiger. Inzwischen sind die September-Angebote in vollem Gange, weshalb es nun auch viele andere Eigenmarken wie Echo-Lautsprecher, Kindle Reader und Fire Tablets im Angebot gibt. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzer Überblick. Die Übersicht über alle September-Angebote, die übrigens nur noch bis zum 14. September laufen, findet ihr hier:

September-Angebote bei Amazon

Echo-Lautsprecher

Die beliebten Echo-Lautsprecher, durch die ihr euch mit Alexa unterhalten, Musik und andere Inhalte abspielen und Smart-Home-Geräte steuern könnt, gibt es in verschiedenen Varianten im Angebot. Besonders günstig ist der Echo Dot, und zwar sowohl in der neuen 4. als auch in der deutlich kleineren 3. Generation. Ein Wermutstropfen dabei: Auf die Geräte der 4. Generation müsst ihr eine Weile warten, diese können erst ab dem 30. September wieder geliefert werden. Für alle, die gern ein Bild zum Ton haben, gibt es auch den Echo Show ziemlich günstig.

Fire Tablets

Bei den Fire Tablets ist die Auswahl an Geräten aufgrund der verschiedenen Typen, Displaygrößen und Speichergrößen besonders groß. Sehr viele der Modelle gibt es in den September-Angeboten günstiger. Hier deshalb nur eine kleine Auswahl der Deals:

Mehr reduzierte Fire Tablets findet ihr hier:

Fire Tablets im Angebot bei Amazon

Kindle Reader

Bei den Kindle Readern fallen die Rabatte etwas sparsamer aus. Den größten Preisnachlass gibt es beim hochwertigen Kindle Paperwhite, den ihr in der 8-GB-Version für 89,99 Euro statt 119,99 Euro bekommt. Den Kindle Paperwhite gibt es in vier verschiedenen Farben. Im Gegensatz zu alten Modellen verfügt er, wie inzwischen alle Kindle Reader, über ein Frontlicht.

Fire TV Sticks & Fire TV Cube

Die Fire TV Sticks und den Fire TV Cube gibt es, wie gesagt, schon seit letzter Woche günstiger. Hier noch mal der Überblick über die Deals:

Die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle haben wir für euch schon letzte Woche in einem eigenen Artikel zusammengefasst:

