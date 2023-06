Großer Amazon-Film-Sale: Jetzt rund 600 Blockbuster günstig im Prime Day-Angebot schnappen

Schon vorab hat Amazon seinen großen Film-Sale zum Prime Day gestartet.

Der Prime Day 2023 findet zwar erst am 11. und 12. Juli statt, Amazon Prime Video hat aber schon vorab seine Prime Day-Angebote gestartet: Ihr bekommt jetzt nämlich bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien. Zur Auswahl stehen hunderte Titel, darunter auch einige aktuelle Blockbuster. Die Übersicht findet ihr hier:

Film-Highlights im Prime Day Sale

2:12 Trailer: Top Gun 2 bringt Tom Cruise als Maverick zurück

Bei den Filmen könnt ihr aus insgesamt rund 600 Titeln wählen. Zu den Highlights gehören unter anderem der Kinohit Top Gun: Maverick mit Tom Cruise und der mit sieben Oscars ausgezeichnete Science-Fiction-Film Everything Everywhere All At Once, die beide aus 2022 stammen. Daneben sind aber auch viele Klassiker mit dabei, für die ihr oft nur 3,98€ bezahlt. Hier ein paar Beispiele:

Serien-Highlights im Prime Day Sale

Bei den Serien ist die Auswahl nicht ganz so groß wie bei den Filmen. Auch hier finden sich aber einige Schnäppchen, und zwar vor allem dann, wenn man blutige Serien für Erwachsene sucht. Hier eine kleine Auswahl:

Amazon Prime Day 2023: Weitere Angebote

Der Prime Day 2023 dürfte so einige günstige Gaming-Deals bringen. Gut möglich, das auch die PS5 dabei ist.

Was genau die besten Angebote des Amazon Prime Day 2023 sein werden, wissen wir natürlich noch nicht, aber Prime-Mitglieder können sich jedenfalls auf tausende Deals aus den verschiedensten Bereichen freuen. Mit Sicherheit werden Amazon-Geräte wie Fire TV Sticks, Kindle Reader und Echo-Lautsprecher dabei sein. Die Chancen stehen gut, dass es diesmal auch die PS5 günstiger gibt. Sobald die Deals laufen, findet ihr sie hier:

Neben den günstigen Filmen und Serien bei Amazon Prime Video gibt es außerdem bereits einige weitere frühe Prime Day Angebote. So könnt ihr ein paar der Amazon-Abodienste jetzt kostenlos testen.

Auf unserer Prime Day-Übersicht werden wir euch auch in Zukunft auf dem Laufenden halten. Inzwischen könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier weitere interessante Sonderangebote finden: