Amazon Film-Sale: Hunderte Blockbuster auf DVD & Blu-ray im Angebot

Bei Amazon gibt es gerade hunderte Filme günstig auf Blu-ray und DVD.

Amazon hat einen neuen Film-Sale gestartet, in dem ihr hunderte Blockbuster auf DVD und Blu-ray günstiger bekommt. Unter den Angeboten finden sich auch aktuelle Kinohits wie der oscarprämierte Science-Fiction-Film Everything Everywhere All At Once, aber auch ein paar sehr günstige Sammelboxen mit großen Filmreihen sind mit dabei. Der Sale läuft noch bis zum 30. April, Preise und Verfügbarkeit einzelner Deals können sich aber jederzeit ändern. Hier geht’s zur Übersicht:

Neben Everything Everywhere All At Once gehört die Action-Komödie Massive Talent zu den Highlights, in der ein abgehalfterter Nicolas Cage sich selbst spielt. Außerdem sollte John Wick: Kapitel 3 natürlich in keiner Filmsammlung von Action-Fans fehlen. Und wer sich fragt, was Otto Waalkes eigentlich in letzter Zeit so gemacht hat, sollte sich Catweazle ansehen. Hier haben wir euch ein paar der interessantesten Deals aus der langen Lister der Angebote herausgesucht:

2:30 John Wick 3 - Action-Feuerwerk im Trailer mit Keanu Reeves

6 Blu-rays für 30€ bei Amazon

Parallel läuft bei Amazon auch noch ein zweiter Film-Sale, in dem ihr sechs Blu-rays für zusammen 30€ bekommen könnt. Hier stehen über 500 Filme zur Auswahl, darunter viele Klassiker wie Quentin Tarantinos Death Proof oder Das Boot im Director’s Cut. Es sind aber auch einige aktuellere Titel dabei. Roland Emerichs Moonfall findet ihr beispielsweise auch in diesem Sale. Die Aktion läuft ebenfalls noch bis zum 30. April, hier geht's zur Liste der enthaltenen Filme: