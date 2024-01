4 Filme für 22€: Jetzt über 500 Kinohits auf Blu-ray günstig bei Amazon abstauben

Bei Amazon könnt ihr jetzt große Blockbuster günstig auf Blu-ray abstauben.

Wer Lust hat, die eigene Filmsammlung auszubauen oder einige der größten Blockbuster der letzten Jahre nachzuholen, sollte mal bei Amazon vorbeischauen. Dort könnt ihr nämlich gerade vier Filme auf Blu-ray für zusammen nur 22€ bekommen. Zur Auswahl stehen mehr als 500 Titel, darunter sogar ein paar Kinohits aus 2023. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Der Sale läuft offiziell noch bis zum 24. Januar. Gerade die beliebtesten Filme könnten aber natürlich schon lange vorher ausverkauft sein, also solltet ihr euch besser nicht zu viel Zeit lassen.

10 Highlights aus dem Amazon Blu-ray Sale

Der Boxer-Sportfilm Creed 3 aus 2023 war der an den Kinokassen erfolgreichste Teil der Reihe.

Mit Creed 3: Rocky’s Legend ist einer der großen Kinohits aus 2023 in der Auswahl enthalten. Der Sportfilm dreht sich erneut um den Boxer Adonis Creed, Sohn von Rockys ehemaligem Konkurrenten Apollo, der inzwischen seine aktive Karriere eigentlich beendet hat. Dass es dabei nicht bleibt, verrät schon das Cover der Blu-ray. Auch der Thriller Knock at the Cabin von M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Split) stand im letzten Jahr zumindest kurzzeitig an der Spitze der US-Kinocharts.

Mit Joker ist zudem ein Film dabei, der in jede gut sortierte Sammlung gehört, da er nicht nur als Batman-Spin-off, sondern auch als eigenständiger Psycho-Thriller überzeugt. Fans von Superhelden- oder Superschurken-Filmen kommen zudem auch mit The Suicide Squad oder Wonder Woman 1984 auf ihre Kosten. Hier unsere Auswahlliste mit 10 Highlights:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur vier der Filme aus der Auswahlliste gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis wird dort automatisch angepasst.

