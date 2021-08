Das Remake von Final Fantasy 7 für die PS4 bekommt ihr bei Amazon jetzt im Angebot, nämlich für 25,64 Euro statt 35,99 Euro. Nach Angaben von Vergleichsplattformen war es bislang noch nie so günstig zu haben. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Final Fantasy 7 Remake (PS4) statt 35,99€ für 25,64€ bei Amazon

Das 2020 erschienene PS4-Remake des JRPGs Final Fantasy 7 enthält nicht die gesamte Story des Originals, sondern lediglich den ersten Abschnitt in der Großstadt Midgard. Dieser wurde dafür beträchtlich erweitert und zudem aufwendig inszeniert. Die restliche Geschichte soll später in weiteren, separaten Teilen veröffentlicht werden.

Auch PS5-Version von Final Fantasy 7 im Angebot

Neben der PS4-Fassung könnt ihr auch die PS5-Version des Remakes namens Final Fantasy 7 Remake Intergrade günstiger bekommen, nämlich für 49,09 Euro. Auch in diesem Fall gehört Amazon aktuell zu den günstigsten Händlern.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5) für 49,09€ bei Amazon

Technische Verbesserungen: Die PS5-Version von Final Fantasy 7 enthält zahlreiche technische Verbesserungen wie beispielsweise 4K-Auflösung, neue Lichteffekte, verbesserte Texturen und neue Details. Diese Verbesserungen kann man allerdings auch durch ein kostenloses Upgrade bekommen, wenn man nur die PS4-Version besitzt (es sei denn, man besitzt sie lediglich durch PlayStation Plus). Wenn es euch nur hierauf ankommt, seid ihr also mit der PS4-Version gut bedient.

PS5-exklusive Erweiterung: Was die PS4-Version jedoch nicht enthält, ist die neue, PS5-exlusive Erweiterung, in der ihr Yuffie spielt und die eine ganz neue Geschichte erzählt. Falls ihr nur die PS4-Version gekauft und das kostenlose Upgrade in Anspruch genommen habt, müsst ihr euch den DLC separat für rund 20 Euro dazukaufen. In der PS5-Version ist die Erweiterung bereits enthalten.

