Das ideale erste Tablet für Nachwuchs-Gamer: Das Amazon Fire HD 10 Kids Pro gibt's am Prime Day unverschämt günstig

Ein starkes Tablet im optimalen Look-and-Feel für Schulkinder.

An sich sind Tablets ja ideal für Kinder. Sie sind groß, man kann auf ihnen wunderbar Kinderserien und lehrreiche Videos abspielen und gängige Lern- und Kinderspiele-Apps laufen auch wunderbar drauf.

Blöd nur, dass die Dinger so verflixt fragil sind und notorisch tappige Kinderhände schnell mal das teure iPad fallen lassen. Oft mit fatalen Folgen für das Tablet und den Geldbeutel. Doch zum Glück hat Amazon eine Lösung dafür: Das gut gesicherte Fire HD 10 Kids Pro, das obendrein noch ein besonderes „Rundum-Sorglos-Paket“ anbietet und zum Prime Day geradezu unverschämt günstig ist!

Was das Fire HD 10 Kids Pro auf dem Kasten hat

Wenn man sich anschaut, was in dem kompakten Gerät steckt, ist dieses Tablet einfach ein richtig starkes Stück Technik für den geringen Preis. Ein 10,1-Zoll-Full-HD-Display sorgt für ein ordentliches Bild. Da schauen die Lieblingsserien einfach gescheit gut aus und die Augen werden nicht unnötig angestrengt.

Gerade für Lernapps ist das Fire HD 10 Kids Pro optimal geeignet. Mein Sohn hat damit massive Lernsforschritte gemacht.

Aber das eigentliche Highlight ist die Software und das Drumherum, das uns Eltern das Leben ein bisserl leichter macht:

Endlich kein Baby-Look mehr: Das "Pro" im Namen ist entscheidend! Die normale Kids-Version schaut von der Oberfläche her eher nach Kindergarten aus. Als Vater eines mittlerweile 7-Jährigen kann ich sagen, dass Kids ab einem bestimmten Alter das fast schon als eine Beleidigung empfinden und keinesfalls mehr „Baby-Zeug“ haben wollen. Die Pro-Version hingegen wirkt wie ein "echtes" Tablet für die Großen, nur mit einer (abnehmbaren) bunten, aber dezenten Hülle.

Das "Pro" im Namen ist entscheidend! Die normale Kids-Version schaut von der Oberfläche her eher nach Kindergarten aus. Als Vater eines mittlerweile 7-Jährigen kann ich sagen, dass Kids ab einem bestimmten Alter das fast schon als eine Beleidigung empfinden und keinesfalls mehr „Baby-Zeug“ haben wollen. Die Pro-Version hingegen wirkt wie ein "echtes" Tablet für die Großen, nur mit einer (abnehmbaren) bunten, aber dezenten Hülle. App-Store mit Sicherung: Die Kinder haben einen digitalen Store auf dem Gerät und können sich Apps wie Roblox oder Disney+ aussuchen. Aber: Jeder Download muss von euch über euer Smartphone freigegeben werden. Da passiert nix, was ihr nicht absegnet! Die Horror-Storys von Kindern, die unbeobachtet ein Vermögen in FIFA-Paketen verpulvern, können euch nicht passieren.

Die Kinder haben einen digitalen Store auf dem Gerät und können sich Apps wie Roblox oder Disney+ aussuchen. Jeder Download muss von euch über euer Smartphone freigegeben werden. Da passiert nix, was ihr nicht absegnet! Die Horror-Storys von Kindern, die unbeobachtet ein Vermögen in FIFA-Paketen verpulvern, können euch nicht passieren. Ein Jahr lang Futter für den Kopf: Beim Kauf ist ein ganzes Jahr Amazon Kids+ mit dabei. Das ist eine riesige, werbefreie Bibliothek voller Hörbücher, Spiele, Videos und Lern-Apps. Ideal, um die Kids bei der nächsten längeren Urlaubsfahrt in Richtung Gardasee oder bei miesem Regenwetter bei Laune zu halten.

Beim Kauf ist ein ganzes Jahr Amazon Kids+ mit dabei. Das ist eine riesige, werbefreie Bibliothek voller Hörbücher, Spiele, Videos und Lern-Apps. Ideal, um die Kids bei der nächsten längeren Urlaubsfahrt in Richtung Gardasee oder bei miesem Regenwetter bei Laune zu halten. Gebaute Robustheit: Einmal kurz nicht hingeschaut, schon segelt das Ding vom Küchentisch. Ein reguläres Tablett übersteht das oft nicht. Das Kids 10 Pro kommt aber ab Werk in einer coolen, griffigen Schutzhülle, die so manchen Absturz locker wegsteckt. Es ist deutlich schlanker als die dicken Bumper für Kleinkinder, schützt das Gerät aber trotzdem optimal. Ich habe es nun schon seit fast 3 Jahren und es hat bisher jede noch so ruppige Behandlung und jeden Familienausflug überstanden.

Einmal kurz nicht hingeschaut, schon segelt das Ding vom Küchentisch. Ein reguläres Tablett übersteht das oft nicht. Das Kids 10 Pro kommt aber ab Werk in einer coolen, griffigen Schutzhülle, die so manchen Absturz locker wegsteckt. Es ist deutlich schlanker als die dicken Bumper für Kleinkinder, schützt das Gerät aber trotzdem optimal. Ich habe es nun schon seit fast 3 Jahren und es hat bisher jede noch so ruppige Behandlung und jeden Familienausflug überstanden. Der "Rundum-Sorglos"-Austausch: Das war für mich damals der absolute Kaufgrund. Die 2-Jahre-Sorglos-Garantie von Amazon! Falls das Tablet doch mal im Eifer des Gefechts einen fetten Displaysprung kassiert oder der Saftkrug drauf fällt, schickt ihr es einfach ein. Amazon tauscht es dann anstandslos um. Das spart nicht nur richtig Geld, sondern vor allem Nerven!

Das Tablet ist ohnehin super günstig, aber mit der 2-Jahres-Sorglos-Garantie ist es echt ein No-Brainer für alle Eltern.

Mein Papa-Fazit: Für den aktuellen Prime-Day-Preis bekommt ihr hier einen echten No-Brainer. Ihr müsst nicht euer teures iPad an den Nachwuchs abtreten und habt über das Eltern-Dashboard (wo ihr Lernziele oder ein striktes „ab 19 Uhr ist Schicht im Schacht“ einstellen könnt) stets die volle Kontrolle. Ein absolut idealer Deal, um (künftigen) Schulkindern einen sicheren Einstieg in die digitale Welt zu ermöglichen!

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