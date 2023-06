Amazon Fire TV 4: Neuer 4K Smart TV mit Alexa und 55 Zoll jetzt 200€ günstiger im Angebot

Durch die Juni-Angebote könnt ihr jetzt die neue Amazon Fire TV 4-Serie günstig abstauben.

Bei Amazon laufen jetzt die Juni-Angebote, durch die ihr zahlreiche hauseigene Produkte des Händlers günstig im Angebot bekommt. Neben Fire TV Sticks und Echo Smart-Lautsprechern gilt das auch für die neuen 4K Smart TVs der Amazon Fire TV 4-Serie, die erst im April 2023 in Deutschland erschienen sind.

Amazons hauseigene 4K-Fernseher bekommt ihr jetzt in Größen von 43 bis 55 Zoll bis zu 29 Prozent günstiger im Vergleich zur UVP, im Fall der 55-Zoll-Version spart ihr dadurch 200€. Hier der Überblick über die Preise:

Falls ihr nicht unbedingt 4K-Auflösung braucht, sondern nach einem günstigen Full-HD-Fernseher sucht, könnt ihr stattdessen übrigens auch zum Amazon Fire TV 2 greifen, den ihr in den Juni-Angeboten schon ab 189,99€ bekommt.

Was bietet die Amazon Fire TV 4-Serie?

Der Amazon Fire TV 4 bietet alle Vorteile der Fire TV Sticks und auch sonst eine gute Leistung für seinen Preis.

Viele Apps & Sprachsteuerung: Die Amazon Fire TV 4-Serie bietet einen ähnlichen Funktionsumfang, wie ihr ihn auch bei den beliebten Amazon Fire TV Sticks bekommen könnt. Sie bieten also einen hervorragenden App-Support, was gerade in dieser günstigen Preisklasse noch immer nicht selbstverständlich ist, und werden außerdem mit einer Alexa-Sprachfernbedienung geliefert, die die Navigation deutlich erleichtert.

Niedriger Input Lag, aber nur 60Hz: Wie alle Low-Budget-TVs verfügt der Amazon Fire TV 4 lediglich über ein 60Hz-Display. Obwohl er auf dem Papier über HDMI 2.1 verfügt, bleibt ihr deshalb auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Ansonsten ist der Fernseher dank seines niedrigen Input Lags von knapp 11 ms aber gut fürs Gaming geeignet. Durch ALLM schaltet er beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Gutes Bild für den Preis: Bei der Bildqualität bietet der Amazon Fire TV 4 für seinen Preis eine gute Leistung, nicht zuletzt aufgrund des hohen Kontrasts seines VA-Panels. Allzu hohe Erwartungen solltet ihr in dieser Preisklasse aber natürlich trotzdem nicht haben. Wie üblich bei günstigen Fernsehern ist die Spitzenhelligkeit eher niedrig. HDR kann deshalb nicht gut ausgenutzt werden, obwohl HDR10 immerhin unterstützt wird.