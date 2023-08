Amazon Sommerschlussverkauf: Fire 4K-TVs jetzt bis zu 40% günstiger im Angebot

Im Amazon Sommerschlussverkauf gibt's jetzt Eigenmarken wie die ohnehin schon günstigen Fire 4K-TVs noch günstiger.

Amazon hat heute einen Sommerschlussverkauf gestartet, durch den ihr viele der Amazon-Eigenmarken deutlich günstiger bekommen könnt. Dazu gehören beispielsweise Amazons hauseigene 4K-Smart-TVs der Fire TV-4-Serie. Das kleinste Modell mit 43 Zoll ist stolze 40 Prozent reduziert, ihr zahlt dadurch nur noch 299,99€. Bei 55 Zoll gibt es 270€ Rabatt, sodass ihr nur 429,99€ bezahlt:

Falls ihr höhere Ansprüche an die Bildqualität habt, könnt ihr stattdessen zum Amazon Fire TV Omni QLED greifen. Auch hier gibt es über 200€ Rabatt. Die Version mit 43 Zoll könnt ihr euch beispielsweise schon für 369,99€ statt 599,99€ schnappen:

Was bieten Amazons eigene Fire 4K-TVs?

Durch QLED und Full Array Local Dimming bietet der Fire TV Omni QLED bei der Bildqualität noch etwas mehr als die Fire TV-4-Serie.

Gutes Bild für wenig Geld: Für ihren niedrigen Preis bieten sowohl der Fire TV 4 als auch der Fire TV Omni QLED ein gutes Bild. Beide verwenden eine gleichmäßige Direct-LED-Beleuchtung und ein kontrastreiches VA-Display. Beim Fire TV Omni QLED sorgt die QLED-Filterschicht für eine bessere Farbdarstellung, ab 50 Zoll aufwärts bekommt ihr hier zudem Full Array Local Dimming, durch das der Kontrast weiter erhöht und die Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen verbessert wird.

Viele Apps & Alexa: Die Amazon Fire TVs zeichnen sich zudem durch ihr gutes Betriebssystem aus, das komfortabel zu bedienen ist und einen hervorragenden App-Support bietet. Über die Sprachfernbedienung könnt ihr euch beim Fire TV 4 zudem mit Alexa unterhalten und so noch leichter durch die Menüs navigieren. Beim Fire TV Omni QLED braucht ihr dafür nicht mal die Fernbedienung. Hier sind Mikrofone direkt in den Fernseher integriert, sodass er ähnlich wie ein Echo Smart-Lautsprecher funktioniert.

Auch bei der günstigen Fire TV-4-Serie bekommt ihr einen niedrigen Input Lag und ALLM fürs Gaming.

Gaming mit niedrigem Input Lag: Was Gaming angeht, könnt ihr euch über einen niedrigen Input Lag von 10 bis 11ms bei 60Hz freuen. 120Hz oder vollwertiges HDMI 2.1 bekommt ihr allerdings weder beim Fire TV 4 noch beim Fire TV Omni QLED. Auch mit PS5 und Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin bieten beide Fernseher ALLM und schalten somit automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz, beim Fire TV Omni QLED kommt noch VRR dazu.

