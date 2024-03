Amazon Fire TV Stick 4K zum halben Preis: Jetzt neue Version aus 2023 im Oster-Angebot schnappen

Der neue Amazon Fire TV Stick 4K ist erst im Oktober 2023 erschienen, jetzt bekommt ihr ihn zum halben Preis.

Schon ein paar Stunden vor dem offiziellen Start der Oster-Angebote um Mitternacht hat Amazon einen ersten Top-Deal gestartet: Den Fire TV Stick 4K bekommt ihr jetzt in der neuen, erst im Oktober 2023 erschienenen 2. Generation zum halben Preis und damit für nur 34,99€. So günstig gab es in laut Vergleichsplattformen ihn diesem Jahr noch nirgendwo.

Auch andere Versionen des Amazon Fire TV Sticks und sogar den besonders leistungsstarken Fire TV Cube, der ähnlich wie ein Echo Smart-Lautsprecher Unterhaltungen mit Alexa selbst bei ausgeschaltetem Fernseher erlaubt, gibt es günstiger. Der Fire TV Stick 4K bietet aber den besten Rabatt. Hier der Überblick:

Die Amazon Oster-Angebote laufen vom 20. bis zum 25. März und sollen wie der Amazon Prime Day tausende günstige Sonderangebote liefern. Da die besten Deals schnell ausverkauft sein könnten, ist es empfehlenswert möglichst bald nach dem Start einen Blick auf den Sale werfen. Hier geht’s zur Übersicht:

Amazon Fire TV Stick 4K 2. Generation: Was kann das neue Modell?

Neben gutem App-Support und Alexa-Sprachsteuerung bietet der neue Amazon Fire TV Stick 4K auch mehr Power.

App-Support & 4K-Streaming: Wie alle Amazon Fire TV Sticks dient auch die neue 4K-Version vor allem dazu, dass ihr auf eurem Fernseher Apps und Streaming-Dienste verwenden könnt, die dieser nicht von sich aus unterstützt. Der App-Support des Fire OS ist fantastisch und lässt kaum Wünsche offen. Mit dem Fire TV Stick 4K könnt ihr, wie der Name schon sagt, auch in 4K-Auflösung streamen, während mit den günstigeren Versionen bei 1080p Schluss ist.

Alexa-Sprachsteuerung: Außerdem werden alle Fire TV-Sticks mit einer Alexa-Sprachfernbedienung ausgeliefert. Das macht die Nutzung deutlich komfortabler und erspart es euch zum Beispiel, die Titel von Filmen und Serien langwierig mit der Fernbedienung eintippen zu müssen, um nach ihnen zu suchen.

Mehr Power als der Vorgänger: Im Vergleich zum Vorgänger verfügt der Amazon Fire TV Stick 4K aus 2023 über einen neuen Quad-Core-Prozessor, durch den er laut Amazon rund 25 Prozent mehr Leistung bringt. Dadurch können beispielsweise Apps schneller gestartet werden. Außerdem wird jetzt Wi-Fi 6 unterstützt, um eine bessere Verbindung zu ermöglichen. Die 2023er Version des noch etwas schnelleren Fire TV Stick 4K Max unterstützt allerdings sogar schon Wi-Fi 6E.

Sobald die Amazon Oster-Angebote um Mitternacht gestartet wurden, werdet ihr die besten Deals auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: