Amazon Frühlingsangebote starten bald: Sichert euch hunderttausende Deals – die ersten laufen jetzt schon!

Am 25. März wird Amazon hunderttausende Frühlingsangebote starten. Erste Vorab-Deals könnt ihr euch bereits jetzt sichern.

Bei Amazon wird bald ein riesiger Frühlings-Sale stattfinden, dessen Umfang ungefähr auf dem Niveau des Amazon Prime Day liegen dürfte. Der Händler hat für die Zeit vom 25. bis 31. März hunderttausende Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen angekündigt. Anders als beim Prime Day werden diese auch für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft verfügbar sein.

Ein paar frühe Angebote sind sogar jetzt schon gestartet, darunter Amazon-Eigenmarken und auch B-Ware aus dem Amazon Retourenkauf. Die Übersichtsseite zum Sale und den schon laufenden Deals und Aktionen findet ihr hier:

Was werden die Highlights der Amazon Frühlingsangebote 2025?

Amazon-Eigenmarken wie der Echo-Lautsprecher oder die Fire Tablets sind mit Sicherheit Teil der Frühlingsangebote. Die ersten gibt es sogar jetzt schon günstiger.

Amazon hat noch fast nichts über die Angebote bekannt gegeben, außer dass neben den Eigenmarken auf jeden Fall Produkte aus den Kategorien Alltagsbedarf, Elektronik, PC, Wohnen, Heimwerken und Sport dabei sein werden. Eine ungefähre Ahnung davon, was uns erwarten könnte, vermitteln immerhin die Osterangebote aus dem letzten Jahr, die damals ebenfalls in der zweiten Märzhälfte stattfanden.

Im Gaming-Bereich hatten damals die Konsole PS5 Slim und der Xbox Wireless Controller zu den Highlights gezählt. Außerdem hatte es eine stattliche Anzahl an stark reduzierten Spielen gegeben, hier wurde die Nintendo Switch besonders gut bedient. Eine Garantie, dass der Sale in diesem Jahr ähnlich abläuft, gibt es natürlich nicht, aber es empfiehlt sich, sowohl Konsolen-Hardware als auch Spiele im Auge zu behalten.

Des Weiteren hatte Amazon 2024 eine Menge günstiger 4K-Fernseher, Headsets und Kopfhörer sowie LEGO-Sets zu berühmten Franchises wie Star Wars zu bieten. Filmfans waren zudem mit besonderen Aktionen in den Bereichen DVD und Blu-ray auf ihre Kosten gekommen. Dass es in diesen Bereichen auch in den Amazon Frühlingsangeboten 2025 einige tolle Deals geben wird, halten wir für sehr wahrscheinlich.

Wenn ihr über die Amazon Frühlingsangebote auf dem Laufenden bleiben wollt, solltet ihr in nächster Zeit ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Dort findet ihr auch noch andere Deals und Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung.