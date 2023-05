Amazon Gaming Week gestartet: Über 700 Angebote für PS4, PS5, Xbox, Switch & PC

Amazon hat die Gaming Week 2023 mit hunderten Angeboten für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch gestartet.

Amazon hat gerade seine Gaming Week gestartet. Bis zum 28. Mai bekommt ihr in dem Sale hunderte Sonderangebote rund ums Thema Videospiele. Von Spielen über Controller und Headsets bis hin zu PS5-SSDs und PC-Hardware ist so ziemlich alles dabei, was man sich fürs Gaming wünschen kann. Dabei werden alle aktuellen Konsolen bedient, neben der PS4 und PS5 als auch die Xbox und die Nintendo Switch. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Angebote:

Spiele in der Gaming Week: Die Highlights

Bei mehr als 700 Deals ist es nicht ganz einfach, die Highlights des Sales aufzustöbern. Deshalb haben wir euch eine kleine Auswahl mit interessanten Startangeboten zusammengestellt. Bei den Spielen werden vor allem die PS4 und PS5 gut bedient, aber auch für Nintendo Switch und XBox sind einige Highlights dabei:

Hardware & mehr in der Amazon Gaming Week

Unter den Hardware-Deals ist die Xbox stark vertreten, unter anderem mit dem Razer Wolverine V2.

Bei den Hardware-Angeboten sind auch viele gute Deals für Xbox dabei, vor allem unter den Controllern. Für die PS5 könnt ihr mehrere reduzierte SSDs in der Gaming Week finden. Daneben gibt es noch ein paar Angebote, bei denen es sich weder um Hardware noch um Spiele handelt, die aber dennoch mit Gaming zu tun haben, beispielsweise die erste Staffel der Serie The Last of Us.

Die Preise der Angebote können sich jederzeit ändern. Außerdem könnten die besten Deals natürlich recht schnell ausverkauft sein. Obwohl der Sale eine ganze Woche läuft, solltet ihr euch deshalb besser nicht allzu viel Zeit lassen.

Es ist gut möglich, dass Amazon im Lauf der Woche nochmal neue Angebote nachliefert, über die wir euch dann natürlich auf dem Laufenden halten werden. Bis dahin könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht viele weitere Sonderangebote rund um Gaming und Technik finden oder einen Blick auf diese Artikel werfen: