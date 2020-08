Heute ist der letzte Tag der Gaming Week bei Amazon. Das dürfte bedeuten, dass auch die zahlreichen Angebote nun enden (wenngleich man sich bei Amazon nie vollkommen sicher sein kann). Zum Abschluss erinnern wir nochmal an ein paar der besten Deals und Aktionen. Wer sich lieber selbst einen Überblick verschafft, kann diesem Link folgen:

Xbox One X generalüberholt für 199,99€

Die Xbox One X könnt ihr nach wie vor für 199,99 Euro bekommen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Neuware, sondern um generalüberholte und überprüfte Modelle. Wahlweise könnt ihr diese übrigens auch im Bundle mit dem Xbox Game Pass oder Forza Horizon 4 bekommen. Hier der Überblick über die Optionen:

Vom Kauf des Bundles mit Forza Horizon 4 würden wir abraten, da ihr das Rennspiel einzeln gerade für 29,99 Euro bekommt (siehe unten). Davon abgesehen ist es im Game Pass enthalten.

PS4-Spiele reduziert

Es gibt auch noch immer einige reduzierte Spiele für die PS4. Die Auswahl ist seit Beginn der Aktion aber etwas kleiner geworden und einige Preise haben sich verändert. Mit Ausnahme von Spider-Man, dessen Preis um gut zwei Euro gestiegen ist, sind die Spiele tendenziell noch etwas günstiger geworden:

Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Xbox-One-Spiele reduziert

Auch Xbox-One-Spiele gab es in der Amazon Gaming Week günstiger, aktuell sind aber nur noch diese vier Angebote übrig:

Ubisoft-Spiele im Angebot

In einer gesonderten Aktion gibt es außerdem reduzierte Ubisoft-Spiele. Mit PS4, Xbox One und Nintendo Switch werden hier alle drei aktuellen Konsolen bedient. Hier eine Auswahl:

Weitere Angebote der Gaming Week

Die Amazon Gaming Week hat auch noch eine große Auswahl an Hardware-Deals zu bieten, von denen sich die meisten allerdings an PC-Spieler richten. Immerhin sind einige externe Festplatten dabei, die ihr an die PS4 oder die Xbox One anschließen könnt. Hier gibt's die Übersicht über die gesamten Gaming-Week-Angebote:

