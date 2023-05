Amazon Gaming Week: Schnappt euch Samsung PS5-SSDs mit 1 oder 2 TB zum Toppreis!

In der Amazon Gaming Week gibt es jetzt PS5-SSDs wie die Samsung 990 Pro günstiger.

Bei Amazon läuft gerade die Gaming Week 2023 mit hunderten Sonderangeboten rund ums Thema Videospiele. Darunter befinden sich auch einige PS5-SSDs. Die 2022 erschienene und besonders schnelle NVME Samsung 990 Pro beispielsweise gibt es in der Version mit 2 TB Speicherplatz schon für 166,99€ (UVP: 239,90€). So günstig könnt ihr sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst bekommen.

Falls ihr es gerne noch günstiger hättet und auch mit 1 TB Speicher zufrieden seid, könnt ihr euch alternativ die Samsung 980 Pro für nur 81,99€ schnappen.

Außerdem hat die Amazon Gaming natürlich noch viele weitere günstige Deals zu bieten. Neben Hardware wie Controllern und Headsets sind auch Spiele für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch dabei. Der Sale läuft noch bis zum 28. Mai, die Übersicht findet ihr hier:

Wie gut sind die Samsung 990 Pro und die Samsung 980 Pro?

Die Samsung 990 Pro ist nochmal etwas schneller als die ältere 980 Pro.

Hohe Lesegeschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro und 990 Pro sind beide sehr gut für PlayStation 5 geeignet. Die Samsung 990 Pro gehört mit einer Lesegeschwindigkeit von 7.450 MB/s zu den aktuell schnellsten PS5-SSDs, die 980 Pro ist mit 7.000 MB/s aber nicht weit dahinter. Die PS5 benötigt eine Geschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s.

990 Pro beim Schreiben besser: Bei der Schreibgeschwindigkeit ist der Unterschied zwischen den beiden SSDs deutlich größer als bei der Lesegeschwindigkeit: Hier liegt die Samsung 990 Pro bei bis zu 6.900 MB/s, die 980 Pro bei maximal 5.000 MB/s. Für die PS5 ist die Schreibgeschwindigkeit aber nicht so wichtig.

Kein Heatsink: Bei den von Amazon angebotenen Versionen der Samsung 980 Pro und 990 Pro wird kein Heatsink mitgeliefert. Zwar funktionieren sie prinzipiell auch so in der PS5, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zur Drosselung der Leistung kommt. Um das zu verhindern, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen, müsst aber darauf achten, dass dieser in die PS5 passt. Hier ein paar passende Modelle:

