Bei Amazon gibt es heute vier 4K-TVs von Hisense zu günstigen Preisen im Sonderangebot. Die Deals gelten nur bis Mitternacht. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon derzeit bei allen vier Modellen der günstigste Anbieter. Geliefert wird noch vor Weihnachten. In diesem Artikel erklären wir kurz, was ihr von den Fernsehern erwarten könnt. Wer lieber gleich zu den Angeboten will, findet diese hier:

Amazon: Hisense 4K-TVs (43 bis 75 Zoll) im Tagesangebot

Hisense AE7000F mit 43 Zoll für 269,99 Euro

Das günstigste Modell ist der 43 Zoll große Hisense AE7000F. Für seinen Preis liefert dieser recht gute Qualität, allzu viel darf man aber natürlich nicht erwarten. Wie bei allen Hisense-TVs aus 2020 liegt der Input Lag bei unter 20 ms und somit in einem guten Bereich fürs Gaming.

Hisense AE7000F (4K, 43 Zoll) statt 329€ für 269,99€

Hisense BE7000 mit 65 Zoll für 479,99 Euro

Wer es gern etwas größer hätte, kann für 479,99 Euro den 65 Zoll großen Hisense BE7000 bekommen. Hinsichtlich der Bildqualität liegt dieser ungefähr auf dem Niveau des AE7000F. Es handelt sich jedoch um ein Modell aus dem Vorjahr, bei dem man mit höherem Input Lag von etwa 30 bis 40 ms rechnen muss.

Hisense BE7000 (4K, 65 Zoll) statt 599,99€ für 479,99€

Hisense AE7000F mit 75 Zoll für 799,99 Euro

Wenn es euch gar nicht groß genug sein kann, dann ist der AE7000F mit 75 Zoll, den ihr für 799,99 Euro bekommt, vielleicht das Richtige für euch. Prinzipiell gibt es keine Qualitätsunterschiede zur Variante mit 43 Zoll. Bei einem so großen Bildschirm fällt allerdings stärker auf, dass die Bildwiederholfrequenz nur bei 50 bzw. 60 Hz liegt.

Hisense AE7000F (4K, 75 Zoll) statt 899€ für 799,99€

Hisense U7QF mit 50 Zoll für 439,99 Euro

Der Hisense U7QF ist ein Mittelklassemodell, das den anderen Modellen im Tagesangebot bei der Bildqualität ein gutes Stück überlegen ist. Das liegt unter anderem an einer weit höheren maximalen Helligkeit, durch die HDR besser ausgenutzt werden kann, und Full Array Local Dimming. Auch hier gibt es aber nur 60 Hz. Der Input Lag liegt bei unter 20 ms.

Hisense U7QF (4K, 50 Zoll) statt 749€ für 439,99€