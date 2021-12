Bei Amazon läuft gerade eine kleine Hisense-Aktion, in der es günstige 4K-Fernseher und hochwertige Laser-Projektoren im Angebot gibt. Für den 4K-TV Hisense AE7000F in der Größe 58 Zoll zahlt ihr beispielsweise 419 Euro. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter, und zwar auch dann, wenn man ähnliche Modelle wie den A7100F in den Vergleich einbezieht. Den noch besseren Hisense QLED U7QF bekommt ihr schon ab 428 Euro. Hier findet ihr die Angebote:

Was bieten die Hisense-Fernseher?

Der Hisense AE7000F ist ein Low-Budget-Fernseher, der für seine Preisklasse aber eine ziemlich gute Bildqualität liefert. Das liegt unter anderem an dem VA-Panel mit hohem Kontrast und der Direct-LED-Beleuchtung, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Displays sorgt. Die Spitzenhelligkeit ist wie bei den meisten sehr günstigen 4K-Fernseher aber eher niedrig, weshalb HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann.

Der Hisense U7QF steht eine Qualitätsstufe über dem AE7000F. Das liegt unter anderem an der QLED-Technologie, die für eine bessere Farbdarstellung sorgt, und an der weit höheren Spitzenhelligkeit, durch die HDR besser genutzt werden kann. Neben HDR 10+ wird auch Dolby Vision unterstützt. Außerdem sorgt Full Array Local Dimming für noch besseren Kontrast. Den Hisense U8QF gibt es in den Größen 50 und 55 Zoll günstiger.

Der Input Lag soll beim U7QF im Gaming-Modus bei rund 16 ms liegen, wodurch er gut fürs Spielen geeignet ist. Beim Hisense AE7000F fehlen leider exakte Daten, der Input Lag dürfte aber eher noch niedriger liegen. Beim sehr ähnlichen A7500F wurden nämlich rund 11 ms gemessen. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 bieten allerdings beide Fernseher nicht.

Laser-Projektoren

Neben den Fernsehern gibt es die Laser-Projektoren Hisense L5VG mit einem 88-Zoll-Panel und den Hisense L5F-B12 mit 100-Zoll-Panel im Angebot. In beiden Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen am günstigsten. Beim Hisense L5VG beträgt der Abstand zum zweitgünstigsten Händler nach Angaben von Idealo sogar 1.000 Euro. Trotzdem bezahlt man für beide Geräte noch immer einen stolzen Preis:

Beide Geräte bieten 4K-Auflösung und unterstützen HDR10+ sowie HLG. Der Hisense L5F-B12 verfügt mit 2.700 Lumen über eine etwas höhere Helligkeit als der L5VG, der 2.150 Lumen bietet.