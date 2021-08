Bei Amazon bekommt ihr gerade den Hisense AE7000F in vier verschiedenen Größen von 43 bis 65 Zoll im Sonderangebot. Die Preise reichen von 299 Euro bis 579 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon momentan in allen vier Fällen der günstigste Anbieter, und zwar mit deutlichem Abstand. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gültig sind. Hier findet ihr die Angebote:

Amazon: Hisense AE7000F 4K-TV ab 299€ im Angebot

Was bietet der Hisense AE7000F?

Bild: Der Hisense AE7000F ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2020. Obwohl er so günstig ist, bietet er eine recht gute Bildqualität, was unter anderem an dem VA-Panel mit hohem Kontrast und der Direct-LED-Beleuchtung liegt, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Displays sorgt. Wie üblich bei Low-Budget-TVs hat er allerdings eine geringe Spitzenhelligkeit, weshalb HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann. Besondere Features wie FALD oder QLED gibt es zudem nicht.

OS: Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA ist zuverlässig und recht komfortabel, der App-Support ist aber etwas beschränkt. Die großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Youtube sind natürlich dabei, aber manche der kleineren Services müsst ihr eventuell etwas umständlich über den Webbrowser starten oder auf externe Geräte wie den Amazon Fire TV Stick zurückgreifen.

Gaming: Alle 4K-TVs von Hisense aus 2020 verfügen über einen Input Lag von weniger als 20 ms. Für den Hisense AE7000F liegen uns leider keine exakten Messdaten vor, aber für ähnliche Modelle wurden sehr niedrige 11 ms gemessen. Auf ein 120-Hz-Display oder HDMI 2.1 muss man zu diesem Preis aber leider verzichten. Auch ALLM gibt es nicht, ihr müsst den Gaming-Modus also einmalig manuell für eure Konsole einstellen.

