12 Monate PlayStation Plus gibt es derzeit 25% günstiger, also für 44,99€ statt 59,99€. Das Angebot ist prinzipiell nicht nur bei Amazon, sondern auch bei vielen anderen Händlern verfügbar. Allerdings muss man beispielsweise bei Saturn und MediaMarkt bei Online-Bestellung drei Wochen warten, weil der Vorrat bereits aufgebraucht ist. Außerdem fallen hier Versandkosten an, weil die Mitgliedschaft als physische Karte geliefert wird.

Bei Amazon hingegen bekommt ihr das Jahresabo sofort als Code geliefert, den ihr anschließend im PlayStation Store einlösen könnt. Alternativ könnt ihr auch direkt im PS Store kaufen, denn dort gilt das Angebot ebenfalls.

12 Monate PlayStation Plus statt 59,99€ für 44,99€ bei Amazon

Was bietet PlayStation Plus?

Online-Multiplayer & Gratisspiele

PlayStation Plus ermöglicht euch nicht nur, an Online-Multiplayerpartien teilzunehmen, sondern bietet diverse weitere Vorteile. So gibt es jeden Monat Gratisspiele, die Plus-Mitglieder nutzen können, solange das Abo läuft. Aktuell bekommt man noch die Dezember-Spiele Titanfall 2 und Monster Energy Supercross, ab dem 7. Januar gibt es Uncharted: The Nathan Drake Collection und Goat Simulator.

Rabatte & Free Trials

Für Plus-Mitglieder gibt es in Sales häufig zusätzliche Rabatte auf ohnehin schon reduzierte Titel. Es gab in der Vergangenheit auch exklusive Plus-Sales mit Rabatten von bis zu 75%. Manchmal können Plus-User zudem große Titel für eine bestimmte Zeit kostenlos antesten. Solche Free-Trial-Phasen gab es zum Beispiel bereits für Monster Hunter: World oder Rainbow Six: Siege.

Ingame-Gegenstände, Skins & Avatare

Außerdem bekommen Plus-Abonnenten kostenlose und exklusive Ingame-Gegenstände wie Skins oder Ausrüstung für viele beliebte Online-Titel, zum Beispiel für Apex Legends, Dauntless oder Path of Exile. Wer seinen PSN-Account verschönern möchte, kann dies mit kostenlosen Avataren und Designs tun.