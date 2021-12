Bei Amazon läuft gerade eine Aktion, in der ihr über 1.000 DVDs und Blu-rays günstiger bekommt. Auch Sammelboxen zu Filmreihen und Serien befinden sich unter den Angeboten. Viele der enthaltenen Titel sind schon etwas älter, aber auch ein paar noch recht aktuelle Filme sind mit dabei. Die Deals laufen noch bis zum 21. Dezember, einzelne Artikel können aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Hier eine Auswahl:

Zur Übersicht über die Aktion und all ihre Sonderangebote kommt ihr hier:

Weitere Last Minute Angebote bei Amazon

Die Filmaktion ist Teil der Last Minute Angebote bei Amazon. Dabei handelt es sich um Deals zur Weihnachtszeit, die in der Regel noch rechtzeitig vor den Feiertagen geliefert werden sollen. Unter den Last Minute Angeboten findet ihr unter anderem auch einige Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch sowie 4K-Fernseher. Die Übersicht findet ihr hier: