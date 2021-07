Bei Amazon, Saturn und MediaMarkt läuft gerade ein kleiner Ubisoft Summer Sale. Reduziert sind vor allem die aktuellen Open-World-Titel des französischen Publishers. Zwischen MediaMarkt und Saturn gibt es bei den Preisen keine Unterschiede, Amazon hingegen ist in manchen Fällen etwas teurer als die beiden Konkurrenten. Die Aktion läuft noch bis zum 18. Juli. Hier eine Auswahl der Deals:

Die Übersicht über alle Angebote bei den drei Händlern findet ihr hier:

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass bei MediaMarkt und Saturn in der Regel 2,99 Euro Versandkosten anfallen. Bei Spielen, die erst ab 18 freigegeben sind, sind es 4,99 Euro. Die Versandkosten könnt ihr vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt. Bei Amazon fallen bei Spielen ab 18 Versandkosten von 5 Euro an.

Bundle mit Switch-Controller und Immortals Fenyx Rising

Nur bei MediaMarkt und Saturn gibt es außerdem ein Bundle mit Immortals Fenyx Rising und dem Ready 2 Gaming Nintendo Switch Pro Pad X günstiger, nämlich für 48,99 Euro statt 59,99 Euro. Da der Controller normalerweise einzeln schon 39,99 Euro kostet, ist das kein schlechtes Angebot.

Ready 2 Gaming Pro Pad X + Immortals Fenyx Rising (Switch) für 48,99€ bei Saturn

Ready 2 Gaming Pro Pad X + Immortals Fenyx Rising (Switch) für 48,99€ bei MediaMarkt

Das Ready 2 Gaming Pro Pad X ist ein kabelloser Controller und bietet die üblichen Switch-Features wie Bewegungssteuerung und Rumble. Zudem besitzt es eine Turbo-Funktion. Der Akku mit einer Kapazität von 600 mAh kann je nach Nutzung etwa 15 bis 20 Stunden Spielzeit liefern. Verglichen mit Controllern anderer Dritthersteller ist das ein guter Wert, an die 40 Stunden des Nintendo Switch Pro Controllers kommt er aber nicht heran.