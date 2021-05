Viele der größeren Streaming-Anbieter (z.B. Apple TV, Rakuten TV, Maxdome) haben heute in einer gemeinsamen Aktion die Mega Movie Week gestartet. Auch Amazon Prime Video ist mit dabei und hat Hunderte von Filmen im Angebot, und zwar sowohl ältere Klassiker als auch jüngere Blockbuster aus den letzten Jahren. Die Angebote stehen allen offen, ganz egal, ob man Prime-Mitglied ist oder nicht.

Mega Movie Week bei Amazon Prime Video: Zu den Angeboten

Filme für 3,98 Euro

Besonders interessante Deals findet ihr unter den über 100 Filmen, die ihr schon für jeweils 3,98 Euro kaufen könnt. Hier einige Beispiele:

Hier gibt es die komplette Liste:

Amazon Prime Video: Filme für 3,98€ kaufen

Filme für 4,98 Euro und 5,98 Euro

Entsprechende Auswahllisten gibt es auch mit Filmen für 4,98 Euro und 5,98 Euro. Darunter findet ihr noch viele weitere Kinohits wie Pokémon Meisterdetektiv Pikachu, Angel Has Fallen oder Disneys Alladin in der Verfilmung mit Will Smith. Die vollständigen Listen gibt es hier:

Amazon Prime Video: Filme für 4,98€ kaufen

Amazon Prime Video: Filme für 5,98€ kaufen

Aktuelle Blockbuster

Auch einige aktuelle Filme aus 2020 und 2021 gibt es unter den Deals, für diese müsst ihr allerdings oftmals 7,98 Euro bis 9,99 Euro bezahlen, wobei es auch ein paar günstigere Ausnahmen gibt. Mit dabei sind unter anderem die Actionfilme Tenet und S.A.S Red Notice sowie der Pixar-Animationsfilm Soul. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Mega Movie Week findet ihr hier:

