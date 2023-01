Minecraft für die Nintendo Switch: Fast -30% auf den Spieleklassiker bei Amazon Angebot

Kohle, Kohle, Kohle: Die könnt ihr jetzt abbauen so viel ihr wollt! Denn bei dem Angebot auf Amazon spart ihr euch 30% und somit insgesamt 10€. Wenn ihr das Cozy Game heute bestellt, könnt ihr es schon morgen mit gratis Lieferung erhalten!

Minecraft macht immer noch immens viel Spaß!

Obwohl der Spieleklassiker nun schon seit knapp 12 Jahren existiert, bereitet er immer noch wahnsinnig viel Spaß. Das mag vor allem daran liegen, dass das Game die Community mit regelmäßigen Neuerungen füttert.

Erst gestern habe ich wieder einen Server mit meinen Freunden gestartet. Ihr fragt euch wieso? Weil das Spiel einem hilft Abends abzuschalten. Also vorausgesetzt, ihr befindet euch nicht gerade im Acker-Match mit Zombies, Spinnen oder ähnlichen Monstern der Minecraft Welt.

Minecraft deckt aber auch die diversen Spielbedürfnisse meiner Freunde ab: Während ich gemütlich am Haus baue und unsere Felder bepflanze, sind die anderen in den Höhlen unter unserem Haus unterwegs und erkunden die verschiedenen Biome, während alles was ihnen in die Quere kommt geschnetzelt wird.

Aber auch wir haben beim gestrigen Spieldurchlauf direkt einige Neuerungen bemerkt. Das Erkunden von Villagern und ihren Dörfern macht ja an sich, vor allem durch die lustige Geräuschkulisse, schon echt Bock. Jetzt könnt ihr aber in Wüsten Dörfern auch Kamele finden. Die kann man nicht nur alleine reiten, sondern ihr könnt auch einen weiteren Kollegen mit auf den Buckel des Kamels nehmen.

Ins Game gekommen ist der Wüstenfreund mit Version 1.19.50. Erschienen ist diese am 29. November 2022 und es ist nicht mal der neuste Patch, was zeigt, dass Minecraft immer wieder neue Versionen erhaltet. Der Kauf von Minecraft für die Nintendo Switch bei Amazon lohnt sich also auf jeden Fall!