Amazon Music Unlimited kostenlos: 3 Monate lang unbegrenzt Songs streamen & herunterladen

Noch gut zwei Wochen lang könnt ihr euch drei Monate Amazon Music Unlimited kostenlos sichern.

Ihr wollt mehr Musik in eurem Leben? Kein Problem: Jetzt könnt ihr nämlich Amazon Music Unlimited drei Monate kostenlos abonnieren und dadurch über 100 Millionen Songs gratis hören! Normalerweise kann man den Streaming-Dienst nur einen Monat lang kostenlos testen, regulär kostet das Abo 8,99€ im Monat für Prime-Mitglieder oder 10,99€ für alle anderen. Das Angebot gilt noch bis zum 28. April. Hier findet ihr es:

Der Deal ist für alle verfügbar, die Amazon Music Unlimited noch nie abonniert hatten. Ihr braucht keine Prime-Mitgliedschaft, um es nutzen zu können. Nach Ablauf der drei Monate verlängert sich das Testabo übrigens automatisch zum Normalpreis, das könnt ihr jedoch jederzeit durch wenige Klicks in euren Account-Einstellungen verhindern.

Was bietet Amazon Music Unlimited?

Die über 100 Millionen in Amazon Music Unlimited enthaltenen Songs könnt ihr in HD und teilweise sogar in Ultra HD hören.

Über 100 Millionen Songs in HD-Qualität: Mit einem Abo bei Amazon Music Unlimited könnt ihr auf mehr als 100 Millionen Songs zugreifen, die allesamt mindestens in HD-Qualität verfügbar sind. Das ist ein deutlicher Qualitätssprung im Vergleich zu den in Amazon Prime enthaltenen Songs, die ihr lediglich in SD-Qualität bekommt. Viele Songs kann man auf Music Unlimited inzwischen sogar schon in Ultra HD und mit Dolby Vision oder 3D Audio hören. Alle Songs könnt ihr nicht nur online streamen, sondern auch herunterladen und jederzeit unterwegs hören.

Auch Podcasts und Hörspiele: Musik ist außerdem nicht alles, was Amazon Music Unlimited zu bieten hat. Auch eine Menge hochwertiger Podcasts sind mit dabei, mittlerweile ist sogar eine stattliche Anzahl an Hörspielen enthalten. All das bekommt ihr selbstverständlich werbefrei. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, was Amazon Music Unlimited zu bieten hat und wie es sich von Amazon Prime Music unterscheidet, erfahrt ihr auf Amazons Infoseite in einer detaillierten Aufstellung.

