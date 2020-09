Als Teil der Septemberangebote bekommt ihr heute bei Amazon verschiedene aus 2020 stammende 4K-TVs von Hisense günstiger. Die Preise beginnen schon ab 254,99 Euro für das kleinste und günstigste Modell. Es handelt sich um Tagesangebote, die pünktlich um Mitternacht enden. In diesem Artikel stellen wir euch die Fernseher kurz vor. Wer lieber gleich zu den Angeboten will, findet diese hier:

Amazon: 4K-TVs von Hisense im Tagesangebot

Hisense 43AE7000F für 254,99€

Den 43 Zoll großen Hisense 43AE7000F bekommt ihr heute für 254,99 Euro statt 314,99 Euro. Es handelt sich dabei um eine technisch identische Version des Hisense A7100F, die aber nur bei wenigen Händlern verfügbar ist. Von dem Angebot bei Amazon abgesehen bekommt man laut Vergleichsportalen momentan weder den 43AE7000F noch den 43A7100F für weniger als 300 Euro inklusive Versand.

Der Hisense AE7000F und der A7100F sind die günstigsten 4K-Modelle von Hisense aus 2020. Sie bieten die für den Preis vergleichsweise hohe Qualität, für die Hisense inzwischen bekannt ist. Den Modellen aus dem letzten Jahr haben sie voraus, dass der Input Lag auf knapp 20 ms reduziert wurde. Bei älteren Hisense Modellen war der hohe Input Lag von 30 bis 50 ms stets der größte Nachteil.

Hisense 43AE7000F (4K, 43 Zoll) statt 314,99€ für 254,99€ bei Amazon

Hisense AE7200F ab 324,90€

Den Hisense AE7200F, der technisch identisch ist mit dem A7300F, gibt es bei Amazon in den Größten 50 und 65 Zoll im Angebot. Für das kleinere Modell bezahlt man 324,90 Euro, für das größere 499,99 Euro. Amazon ist in beiden Fällen mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter, und zwar auch dann, wenn man den A7300F in den Vergleich einbezieht.

Hisense 50AE7200F (4K, 50 Zoll) für 324,90€ bei Amazon

Der Hisense AE7200F bietet im Vergleich zum AE7000F nur geringfügig höhere Qualität, verfügt jedoch über das aktuellere und bessere Betriebssystem, nämlich VIDAA 4.0 statt VIDAA 3.0 beim AE7000F.

Hisense 65AE7200F (4K, 65 Zoll) für 499,99€ bei Amazon

Hisense 55U8QF QLED für 699,99€

Den 55 Zoll großen Hisense U8QF gibt's bei Amazon heute für 699,99 Euro. Amazon ist mit großem Abstand der derzeit günstigste Anbieter für das Modell, laut Idealo liegt der zweitgünstigste Preis gerade bei 854 Euro inklusive Versand.

Der U8QF gehört zu Hisenses Spitzenmodellen für den europäischen Markt. Er ist mit einem 120-HZ-Panel ausgestattet, liefert laut Hersteller eine Spitzenhelligkeit von circa 1.000 cd/m2 (bei Low-Budget-TVs sind es ca. 300 cd/m2) sowie Full Array Local Dimming mit 132 Zonen beim 55-Zoll-Modell. Zudem ist er mit der von Samsung bekannten QLED-Technik ausgestattet, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Der Input Lag soll wie bei anderen aktuellen Hisense-Modellen bei unter 20 ms liegen.

Hisense U8QF (4K, 55 Zoll, QLED, 120 Hz) für 699,99€ bei Amazon