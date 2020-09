Bei Amazon gibt's heute als Teil der vom 7.9. bis 15.9. laufenden September-Angebote aktuelle 4K-Fernseher von Samsung günstiger. Bei manchen Modellen liegen die Preise weit unter denen anderer Händler. In diesem Artikel nehmen wir die Deals kurz unter die Lupe. Wer direkt zu den Angeboten will, findet sie hier:

Samsung TU7199 in vier Größen zu Bestpreisen

Den Samsung TU7199 bekommt ihr in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll günstiger. Laut Vergleichsportalen ist Amazon in allen vier Fällen derzeit der günstigste Anbieter. Die Abstände fallen aber sehr verschieden aus: Beim kleinsten Modell liegt Amazon mit 339 Euro rund 30 Euro unter der Konkurrenz. Das Modell mit 65 Zoll bietet Amazon für 629 Euro an, während der zweitgünstigste Preis bei 777 Euro liegt.

Der Samsung TU7199 gehört zu den günstigsten 4K-Modellen von Samsung in diesem Jahr und bietet trotz des geringen Preises solide Qualität, sowohl beim Bild als auch hinsichtlich Betriebssystem und App-Auswahl. Für Gamer ist er nicht zuletzt aufgrund seines sehr niedrigen Input Lags von rund 10 ms interessant.

Samsung TU8079 mit 82 Zoll

Den qualitativ noch etwas besseren Samsung TU8079 bietet Amazon in der Größe 82 Zoll für 1.449 Euro an. Das ist im Vergleich zu den Preisen anderer großer Shops zwar recht günstig, allerdings gibt es ein paar kleinere Händler, die derzeit noch etwas weniger verlangen. So könnt ihr das Modell beispielsweise auch beim Ebay-Händler Boomstore für 1.408 Euro versandkostenfrei bekommen.

Samsung RU7179 (2019) mit 75 Zoll

Mit dem 75 Zoll großen Samsung RU7179 ist auch ein einziges Modell aus dem letzten Jahr unter den Angeboten. Mit 899 Euro ist Amazon laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Da sich die Samsung-TVs im unteren Preissegment dieses Jahr nicht allzu sehr weiterentwickelt haben, kann man beruhigt zu einem Vorjahresmodell greifen.

Weitere September-Angebote

Während der September-Angebote bei Amazon könnt ihr jeden Tag mit zahlreichen neuen Deals rechnen. Im Gaming-Bereich ist in den heutigen Tagesangebot noch nicht viel dabei, aber ein paar der Laptops und Microsoft-Surface-Produkte könnten dennoch interessant sein. Außerdem gibt es eine Menge Haushaltsgeräte günstiger.

