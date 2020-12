Bei Amazon könnt ihr den neuen Microsoft Xbox Wireless Controller, der mit der Xbox Series X und S erschienen ist, gerade günstiger bekommen, und zwar für 49,98 Euro. Normalerweise kostet das Modell circa 60 Euro. Amazon hat das Gerät nach derzeitigem Stand auf Lager und kann umgehend liefern, sodass ihr den Controller schon in den nächsten Tagen bekommen solltet.

Microsoft Xbox Series Controller für 49,98€ bei Amazon

Der Controller ist übrigens auch mit der Xbox One kompatibel und kann zudem über Bluetooth mit Android-Smartphones und -Tablets sowie Windows-10-PCs verbunden werden. Letzteres gilt aber nur, wenn der PC über Bluetooth verfügt. Dem Controller liegt kein Adapter bei. Übrigens: Ihr könnt auch umgekehrt einen Xbox-One-Controller an der Xbox Series verwenden.

Was bietet der neue Controller für die Xbox Series?

Microsofts neuer Xbox Controller zeichnet sich vor allem durch das neue, stark verbesserte D-Pad aus, das bei früheren Xbox Controllern oft eine Schwachstelle war. Das neue D-Pad orientiert sich mit seinem konkaven Design am Xbox Elite Controller und funktioniert deutlich präziser.

Bei den Analogsticks und Buttons hat sich an der Qualität wenig getan, was aber ganz gut so ist, da diese auch beim Vorgänger schon gut funktionierten. Neu ist der Share-Button, der zum Aufnehmen von Screenshots oder zum Aufzeichnen von Clips verwendet werden kann.

An der Form des Xbox Controllers hat sich wenig geändert. Er liegt nach wie vor sehr gut in der Hand. Neu ist lediglich, dass die Oberfläche der Griffe an der Rückseite kleine Noppen aufweist, die für Rutschfestigkeit sorgen sollen.

Übrigens wird der neue Xbox Series Controller, anders als der Xbox Elite 2 Controller vom letzten Jahr, mit Batterien betrieben, womit Microsoft laut eigener Aussage auf das Feedback der Spieler reagiert hat. Natürlich könnt ihr auch Akkupacks verwenden, die ihr aber separat dazukaufen müsst. Alte Akkupacks für den Xbox One Controller sollten problemlos passen.

Mehr über den neuen Microsoft Xbox Wireless Controller erfahrt ihr hier:

