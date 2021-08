Bei Amazon könnt ihr gerade die Nintendo Game & Watch mit Super Mario Bros. für 34,99 Euro (UVP: 59,99 Euro) im Angebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es die Retro-Handheldkonsole momentan nirgendwo sonst so günstig. Hier geht's zum Deal:

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. für 34,99€ bei Amazon

Was ist die Nintendo Game & Watch?

Am Original von 1980 orientiert: Die Nintendo Game & Watch ist eine Retrokonsole, die auf Nintendos erster Handheld-Konsole basiert, welche in den 80ern in vielen verschiedenen Versionen erschien. Die Neuauflage ähnelt dabei hinsichtlich des Designs am ehesten den ältesten Modellen der Silver- und Gold-Serie aus 1980 und 1981, nimmt es aber mit der Originaltreue nicht allzu genau. So hat Nintendo der neuen Game & Watch nicht nur ein Farbdisplay spendiert, sondern auch ein Steuerkreuz und Buttons, die eher an den Game Boy erinnern.

Vorinstallierte Spiele: Bei der Originalkonsole gab es noch keine Spielemodule wie später beim Game Boy, sondern nur jeweils ein einziges vorinstalliertes Spiel. Ausgerechnet in diesem Punkt ist Nintendo dem Vorbild nahezu treu geblieben. Neben dem Klassiker Super Mario Bros. bekommt ihr die Fortsetzung Super Mario Bros.: The Lost Levels, die in Japan als Super Mario Bros. 2 erschienen ist. Als Zugabe gibt es noch ein Jonglierspiel mit dem simplen Titel Ball, das als einziges so aussieht, also könnte es tatsächlich von der alten Game & Watch stammen, weil es auf Farbe verzichtet.

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. für 34,99€ bei Amazon

Nintendo Game & Watch mit Legend of Zelda vorbestellen

Inzwischen hat Nintendo eine neue Game & Watch angekündigt, die The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link's Awakening enthalten wird. Obendrauf soll es noch eine neue Version des Klassikers Vermin mit Link als Hauptfigur geben. Die neue Nintendo Game & Watch soll am 12. November und somit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheinen, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro. Das neue Modell könnt ihr bei Amazon bereits vorbestellen:

Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda für 59,99€ vorbestellen