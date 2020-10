In der Mehrwertsteueraktion von MediaMarkt gibt es gerade viele Produkte rund um die Nintendo Switch zu recht günstigen Preisen. Amazon hat inzwischen den Gegenangriff gestartet und bietet zwar nicht alles, aber doch einiges, was es bei MediaMarkt im Angebot gibt, ebenso günstig oder sogar noch günstiger an. Hier ein kurzer Überblick:

Prime Deal: Nintendo Switch Pro Controller für 49,30 Euro

Den Pro Controller für die Nintendo Switch bietet Amazon gerade für 49,30 Euro statt 56,25 Euro an. Damit liegt Amazon gleichauf mit MediaMarkt. Dieser Deal ist allerdings nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Der Rabatt wird erst an der Kasse abgezogen.

Nintendo Switch Pro Controller statt 56,25€ für 49,30€

Prime Deal: Joy Cons ab 59,04 Euro

Die Preise der Joy-Cons unterscheiden sich je nach Farbe, die günstigste Version in Grün und Pink liegt bei 59,04 Euro. Die rote und blaue Version gibt es für 60,34 Euro. Andere Versionen sind nur minimal reduziert. Hier der Überblick:

Auch diese Angebote gelten leider nur für Prime-Mitglieder, der Rabatt wird an der Kasse einberechnet.

Nintendo Switch Lite für 175,60 Euro

Bei der Nintendo Switch Lite hat sich Amazon auf den Cent genau dem Preis von MediaMarkt angepasst und bietet die Handheld-Konsole nun für 175,60 Euro an. Das gilt allerdings nur für die Varianten in Grau und in Türkis-Blau. Die gelbe Version kostet weiterhin 203,69 Euro. Im Gegensatz zu den oben genannten Angeboten ist dieser Deal nicht nur für Prime-Mitglieder, sondern für alle Kunden verfügbar.

Nintendo Switch Lite für 175,60€

Switch-Spiele: Super Mario 3D All-Stars und mehr

Bei den Spielen für die Nintendo Switch unterbietet Amazon MediaMarkt sogar in einigen Fällen. Besonders groß fällt der Preisunterschied beispielsweise beim nur bis März 2021 verfügbaren Super Mario 3D All-Stars aus. Die Kollektion aus drei für die Switch angepassten Mario-Klassikern kostet bei MediaMarkt trotz Mehrwertsteueraktion noch 50,41 Euro, bei Amazon hingegen ist der Preis auf 44,63 Euro gesunken.

Die Spiele-Deals gelten für alle Kunden, nicht nur für Prime-Mitglieder. Erfahrungsgemäß können sich die Preise für Spiele bei Amazon aber sehr schnell ändern.

Zur Übersicht über alle Switch-Angebote bei Amazon kommt ihr hier:

Amazon: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Günstige Switch-Angebote bei MediaMarkt

Auch wenn Amazon in manchen Fällen mitgezogen oder sogar vorbeigezogen ist, gibt es immer noch eine Menge Zubehör und Spiele für die Nintendo Switch bei MediaMarkt günstiger. Das gilt beispielsweise für das neue Mario Kart Live: Home Circuit, das durch die Mehrwertsteueraktion nur noch 89,66 Euro kostet, während der Preis bei Amazon weiterhin bei 104 Euro liegt. Hier geht's zur Aktion:

Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt