Die Animal Crossing Limited Edition der Nintendo Switch gibt es gerade bei mehreren Händlern im Angebot. Amazon ist derzeit der günstigste mit einem Preis von 358,89 Euro, dicht gefolgt von Otto mit 359 Euro. Platz 3 teilen sich MediaMarkt und Saturn mit 369,45 Euro. Die Nintendo Switch Animal Crossing Limited Edition enthält die Konsole im Animal-Crossing-Design und einen Download-Code für Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Switch Animal Crossing Limited Edition für 358,89€ bei Amazon

Wenn es euch auf das spezielle Design nicht ankommt, spart ihr im Vergleich zum Einzelkauf nicht allzu viel. Eine Nintendo Switch bekommt ihr aktuell für etwa 319 Euro, Animal Crossing: New Horizons kostet rund 45 Euro. Es handelt sich hierbei aber um eine limitierte Edition, deren Preise noch im September bei deutlich über 500 Euro lagen. Auch jetzt gibt es noch viele Händler, die 450 Euro oder mehr verlangen.

Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch reduziert

Die Nintendo Switch Animal Crossing Limited Edition ist nicht der einzige Gaming-Deal, den Amazon gerade zu bieten hat. In den Last Minute Angeboten, die noch bis zum 23. Dezember laufen, findet sich eine Liste mit rund 100 reduzierten Spielen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Viele davon hat man zwar schon mal günstiger gesehen, insbesondere zum Black Friday, aber trotzdem sind die Angebote einen Blick wert. Hier ein paar Beispiele:

Zur Übersicht über alle Spiele-Deals der Aktion kommt ihr hier:

Amazon Last Minute Angebote: Spiele für PS4, Xbox One und Switch reduziert