Bei Amazon könnt ihr gerade die Nintendo Switch Lite für 164,70 Euro bekommen, allerdings nur in der Version in Gelb. Amazon hat das Modell damit zum gleichen Preis im Angebot wie Saturn vor wenigen Tagen in der großen Mehrwertsteuer-Aktion. Laut Vergleichsplattformen gab es die Handheld-Konsole zuvor noch nie so günstig. Wer den Saturn-Deal verpasst hat oder schlicht lieber bei Amazon bestellt, kann den Topdeal also jetzt noch mitnehmen:

Nintendo Switch Lite (Gelb) für 164,70€ bei Amazon

Falls ihr die Farbe Gelb nicht ausstehen könnt, gibt es auch die Switch Lite in Koralle im Angebot. Sie ist mit 175,63 Euro allerdings ein bisschen teurer. Trotzdem handelt es sich laut Vergleichsplattformen auch in diesem Fall um den bislang günstigsten Preis für diese Variante:

Nintendo Switch Lite (Koralle) für 175,63€ bei Amazon

Amazon gibt derzeit nicht an, wie lange die Angebote noch gültig sein wird. Da die Aktion bei Saturn aber schon seit Dienstagmorgen vorbei ist, gehen wir davon aus, dass auch Amazon bald wieder die Preise nach oben korrigieren wird.

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Bei der Nintendo handelt es sich um eine günstigere Version der Nintendo Switch, die ausschließlich für den Gebrauch im Handheld-Modus gedacht ist. Ihr könnt die Switch Lite also nicht ohne Weiteres an einen Fernseher anschließen. Außerdem können die Controller im Gegensatz zu den Joy-Cons der normalen Switch nicht abgenommen werden. Ihr könnt übrigens trotzdem Joy-Cons mit der Switch Lite verwenden, müsst sie aber separat dazukaufen.

Der Vorteil der Nintendo Switch Lite liegt neben dem günstigeren Preis in ihrer kleineren und handlicheren Form. So lässt sie sich leicht in die Jackentasche stecken und unterwegs nutzen. An der Auflösung und der Leistung ändert sich übrigens nichts im Vergleich zum Handheld-Modus der normalen Switch. Der Akku hält bei der Switch Lite sogar etwas länger als bei der ursprünglichen Switch, aber nicht so lange wie bei der neuen Edition aus 2019.

Nintendo Switch Lite ab 164,70€ bei Amazon