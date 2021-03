In den Oster-Angeboten bei Amazon gibt es eine Menge hauseigener Produkte des Händlers günstiger, vom Fire TV Stick und Fire Tablets über Echo-Lautsprecher und Kindle Reader bis hin zu den neuen Sicherheitskameras und Alarmsystemen. Die Angebote dürften bis zum Ende der Oster-Angebote am 31. März gelten, einzelne Deals könnten aber schon früher ausverkauft sein. In diesem Artikel geben wir euch einen kurzen Überblick.

Amazon Oster-Angebote: Eigenmarken im Sale

Fire TV Stick 4K und Fire TV Cube

Der beliebte Fire TV Stick ist leider nur in der 4K-Variante reduziert, und zwar von 59,99 Euro auf 49,99 Euro. Das dürfte daran liegen, dass die günstigeren Versionen gerade gar nicht auf Lager und erst ab April wieder verfügbar sind. Der Fire TV Stick lässt euch Apps auf eurem Fernseher verwenden, die dieser von sich aus möglicherweise nicht unterstützt. Außerdem wird er mit einer Alexa-Sprachfernbedienung geliefert.

Amazon Fire TV Stick 4K statt 59,99€ für 44,99€

Alternativ könnt ihr für 59,99 Euro statt 119,99 Euro den Fire TV Cube bekommen, der alles kann, was auch der Fire TV Stick 4K leistet, und zusätzlich die Steuerung vieler weiterer kompatibler Geräte zusätzlich zum Fernseher erlaubt. Über sein integriertes Mikro könnt ihr auch dann mit Alexa kommunizieren, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist.

Amazon Fire TV Cube statt 119,99€ für 59,99€

Fire Tablets

Die Fire Tablets gibt es in den verschiedensten Varianten günstiger: In Größen von 7 bis 10 Zoll, mit oder Werbung, mit mehr oder weniger Speicherplatz, in der Kids Edition oder der normalen Erwachsenenversion. Hier nur drei Beispiele:

Kindle Reader

Auch den Kindle Reader gibt es in ganz verschiedenen Versionen im Angebot, vom günstigen Standard-Modell bis zum hochwertigen Kindle Oasis, mit unterschiedlichen Speicherspeichergrößen und mit oder ohne Werbung. Hier die drei wichtigsten Modelle in ihren günstigsten Varianten:

Echo-Lautsprecher

Unter den Echo-Lautsprechern ist das Highlight der Echo Dot der vierten Generation, den ihr jetzt zum halben Preis bekommt, also für 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Falls ihr zum Ton auch ein Bild wollt, könnt ihr stattdessen für 84,99 Euro statt 129,99 Euro zum Echo Show 8 greifen. Wer hingegen bei der Soundqualität keine Kompromisse eingehen will, bekommt den mit fünf Lautsprechern ausgestatteten Echo Studio für 169,99 Euro statt 199,99 Euro.

Ring & Blink Sicherheitskameras und -systeme

Amazon hat inzwischen eine ganze Reihe von Sicherheitskameras und Alarmanlagen auf den Markt gebracht. Auch unter den Osterangeboten findet sich eine ansehnliche Auswahl. Hier ein paar Beispiele:

