Schon seit dem 1. April laufen bei Amazon die Oster-Angebote, in denen ihr tausende Produkte aus den verschiedensten Bereichen günstiger bekommt, darunter natürlich auch so einige fürs Gaming interessante Artikel. Heute geht die Aktion nun zu Ende. Zum Abschluss fassen wir für euch in diesem Artikel noch mal einige der Highlights der Aktion zusammen. Wenn ihr lieber direkt zur langen Liste der Angebote wollt, findet ihr diese hier:

Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch

Unter den Angeboten finden sich eine ganze Menge Spiele für alle aktuellen Konsolen und auch für PC. Leider sind einige der besten Deals, die es zum Start der Oster-Angebote gab, schon ausverkauft. Es sind aber noch viele interessante Angebot übrig und sogar ein paar neue Deals im Lauf der Aktion dazugekommen. Hier ein paar Beispiele:

Während die meisten Angebote aus dem Gaming-Bereich pünktlich um Mitternacht enden, gibt es hier übrigens auch ein paar Deals, die ausnahmsweise erst nächste Woche auslaufen. Die Übersicht über alle Spiele-Deals in den Oster-Angeboten findet ihr hier:

4K-Fernseher

Obwohl auch hier bereits einige Angebote ausverkauft sind, gibt es bei den 4K-Fernsehern noch immer eine große Auswahl. Darunter befinden sich einige Modelle von Sony, LG und TCL, die dank 120 Hz und HDMI 2.1 gerade für Gaming mit PS5 und Xbox Series X interessant und trotzdem sehr günstig sind. Falls es euch nicht wichtig ist, mit bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung zu zocken, könnt ihr euch auch für einen noch günstigeren Hisense-Fernseher entscheiden. Hier ein paar Beispiele:

Von manchen Modellen wie dem Sony XH90 sind aktuell nur noch wenige Exemplare verfügbar, sie könnten also noch vor dem Ende der Oster-Angebote um Mitternacht ausverkauft sein. Weitere reduzierte 4K-Fernseher findet ihr hier:

Eigenmarken reduziert: Fire TV Sticks, Echo-Lautsprecher & mehr

In den Osterangeboten gibt es viele von Amazons hauseigenen Geräten wie Fire TV Sticks, Fire Tablets, Echo-Lautsprecher und Kindle Reader im Angebot. Zum Beispiel könnt ihr den Fire TV Stick 4K zum halben Preis bekommen. Den Echo Dot der 3. Generation gibt es sogar 56 Prozent günstiger, er kostet damit nur noch 21,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zur Übersicht über die Deals: