Amazon Oster-Angebote enden um Mitternacht: Diese 10 Top-Deals könnt ihr euch jetzt noch sichern!

Die Amazon Oster-Angebote laufen nur noch bis Mitternacht! Jetzt ist also eure letzte Chance, noch tausende Schnäppchen abzustauben.

Am letzten Mittwoch hat Amazon die Oster-Angebote gestartet, heute endet der riesige Sale mit tausenden Schnäppchen bereits. Falls ihr euch also noch günstige 4K Smart-TVs, Handys, Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks und Echo-Lautsprecher oder zahlreiche Gaming-Deals sichern wollt, habt ihr nur noch Zeit bis Mitternacht. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Amazon Oster-Angebote: 10 Top-Deals, die ihr noch bekommen könnt

Ein paar der besten Deals der Amazon Oster-Angebote sind leider inzwischen schon ausverkauft, dafür sind andere seit dem Sale-Start am Mittwoch noch günstiger geworden oder neu hinzugekommen. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn der attraktivsten Schnäppchen zusammengestellt, die aktuell noch verfügbar sind:

Übrigens gibt’s in den Amazon Oster-Angeboten auch viele Spiele für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch günstiger. Allerdings hat MediaMarkt diese Deals mittlerweile durch eine Aktion gekontert, bei der ihr 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Spiele bekommt, und ist daher in vielen Fällen günstiger. Vor dem Spielekauf solltet ihr also besser Preise vergleichen:

Über 4000 Filme & Serien auf Blu-ray und DVD im Amazon-Angebot

Die Game of Thrones Komplettbox könnt ihr euch bei Amazon noch bis zum 3. April günstig schnappen, falls sie nicht vorher ausverkauft ist.

Während fast alle anderen Amazon Oster-Angebote schon heute um Mitternacht enden, könnt ihr die mehr als 4000 Filme und Serien, die es momentan auf DVD und Blu-ray günstiger gibt, noch bis zum 3. April günstig abstauben. Unter den Deals finden sich auch umfangreiche Komplettboxen wie beispielsweise die Harry Potter Complete Collection mit allen acht Filmen, die ihr schon für 19,97€ bekommen könnt. Hier erfahrt ihr mehr:

