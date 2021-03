Schon morgen gehen die Oster-Angebote bei Amazon zu Ende. Kurz vor Schluss gibt es jetzt mit 4K-Fernsehern von Sony nochmal ein paar interessante neue Deals. Wir stellen auch die Angebote hier kurz vor und erklären, was die Fernseher taugen. Falls ihr lieber selbst die Oster-Angebote bei Amazon durchstöbern möchtet, findet ihr diese hier:

Amazon: Zu den Oster-Angeboten

Sony XH8096 in 49 oder 75 Zoll

Den Sony XH8096 bekommt ihr in 49 Zoll für 555 Euro (UVP: 799 Euro). Nach Angaben von Idealo gab es das Modell in diesem Jahr noch nirgendwo für weniger als 599 Euro. Alternativ könnt ihr für 1.199 Euro statt 1.338,90 Euro die Version in 75 Zoll bekommen. Auch hier ist Amazon laut Vergleichsplattformen momentan am günstigsten.

Sony XH8096 (4K, 49 oder 75 Zoll) ab 555 Euro bei Amazon

Der Sony XH8096 bietet einen niedrigen Input Lag von circa 10 ms und ein Android-basiertes Betriebssystem mit gutem App Support. Zudem verfügt er über die Triluminos-Technik, die ähnlich wie Samsungs QLED-Technik oder LGs NanoCells für bessere Farbwiedergabe sorgt. Der Kontrast ist durch das IPS-Panel etwas niedrig, dafür ist der XH8096 aber weniger blickwinkelabhängig. Außerdem verfügt er über eine deutliche höhere Spitzenhelligkeit als der günstige X7055, was ihn besser zum Fernsehen bei Tageslicht geeignet macht.

Sony X7055 mit 65 Zoll

Den 65 Zoll großen Sony X7055 gibt es für 679 Euro (UVP: 999 Euro). Damit ist Amazon laut Vergleichsplattformen der derzeit günstigste Händler. Der X7055 ist zwar Sonys Low-Budget-Modell aus 2020, besitzt aber trotzdem die Triluminos-Technik zur besseren Farbdarstellung. Außerdem ist der Kontrast durch das VA-Panel recht hoch und der Input Lag mit circa 12 ms sehr niedrig. Im Gegensatz zu teureren Modellen gibt es aber kein Android, sondern ein Linux-basiertes Betriebssystem, dessen App-Auswahl etwas eingeschränkt ist.

Sony X7055 (4K, 65 Zoll) statt 999€ für 679€ bei Amazon

Sony XG9005 mit 49 Zoll

Für 789 Euro könnt ihr den 49 Zoll großen Sony XG9005 bekommen, der hinsichtlich der Bildqualität den zuvor genannten Modellen durch seine viel höhere Spitzenhelligkeit und Full Array Local Dimming weit überlegen ist. Es handelt sich allerdings um einen bereits 2019 erschienenen Fernseher, der im Gegensatz zum Nachfolger Sony XH9005 noch kein HDMI 2.1 besitzt.

Sony XG9005 (4K, 49 Zoll, FALD) für 789€ bei Amazon