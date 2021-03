In den Oster-Angebote bei Amazon bekommt ihr nur noch heute 4K-Filme auf Blu-ray im Angebot. Unter den den Deals finden sich viele bekannte Franchises wie Harry Potter, Game of Thrones, Die Tribute von Panem, James Bond oder Batman. Dabei lohnen sich die umfangreichen Boxsets und Kollektionen häufig mehr als der Kauf einzelner Filme. Hier ein paar Beispiele für Sets, die es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig gibt:

Im Falle der Harry Potter Complete Collection wird euch auf Amazon zwar ein Rabatt von mickrigen 2 Cent angezeigt, tatsächlich liegt der Preis der Kollektion bei den meisten Händlern aber bei circa 120 bis 140 Euro. Unter den einzelnen Filmen findet ihr Blockbuster wie Joker, Bird of Prey oder 1917. Die Angebote enden pünktlich um Mitternacht, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Hier findet ihr die Übersicht über alle Deals der Aktion:

Amazon Oster-Angebote: 4K-Filme auf Blu-ray reduziert

Weitere Oster-Angebote bei Amazon

In den Oster-Angeboten bei Amazon gibt es natürlich noch eine Menge weiterer Deals, zum Beispiel Laptops, Smartphones, Monitore und Kopfhörer. Auch einige Spiele für PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series sind dabei. Die Oster-Angebote laufen noch bis zum 31. März, aber nicht alle Deals sind die ganze Zeit über gültig. Manche sind nur einen Tag lag verfügbar, viele Blitzangebote dauern sogar nur ein paar Stunden. Hier geht's zur Übersicht über alle aktuellen Deals:

