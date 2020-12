Amazon hat heute ein paar 4K-Fernseher von Philips im Tagesangebot. Dabei handelt es sich um zwei günstige Modelle mit 70 Zoll und Ambilight sowie um ein OLED-TV, das in den Größe 55 und 65 Zoll verfügbar ist und und natürlich ebenfalls Ambilight besitzt. Bei allen vier Fernsehern ist Amazon laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Anbieter. In diesem Artikel stellen wir auch die TVs kurz vor. Wer gleich zu den Deals möchte, findet diese hier:

Amazon: Philips 4K-TVs mit Ambilight im Tagesangebot

Amazon verspricht derzeit bei allen vier Modellen eine Lieferung noch vor Weihnachten.

Philips PUS6724 mit 70 Zoll für 749 Euro

Den 70 Zoll großen Philips PUS6724 bekommt ihr für günstige 749 Euro. Für seinen Preis bietet er eine recht gute Bildqualität. Das Betriebssystem Saphi unterstützt die wichtigsten Apps und Streaming-Dienste, hat beim Bedienkomfort aber ein paar kleinere Macken. Der Input Lag ist mit rund 20 ms gut genug fürs Gaming. Das Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird, sorgt für passende Atmosphäre im Raum und lässt den Bildschirm noch größer erscheinen.

Philips 70PUS6724 (4K, 70 Zoll, Ambilight) statt 847,19€ für 749€

Philips PUS7304 mit 70 Zoll für 829 Euro

Der Philips PUS7304 mit 70 Zoll, den ihr für 829 Euro bekommt, bietet im Vergleich zum PUS6724 etwas höhere Bildqualität, was vor allem am besseren Bildprozessor und der besseren Farbwiedergabe liegt. Statt Saphi benutzt er ein auf Android basierendes Betriebssystem, was für deutlich mehr Vielfalt bei der App-Auswahl sorgt. Auch der PUS7304 bietet Ambilight.

Philips 70PUS7304 (4K, 70 Zoll, Ambilight) statt 969€ für 829€

Philips OLED805 mit 55 oder 65 Zoll

Wenn ihr nicht unbedingt 70 Zoll braucht, aber dafür umso mehr Wert auf hohe Bildqualität legt, könnt ihr den Philips OLED805 wahlweise mit 55 oder 65 Zoll bekommen. Die OLED-Technologie sorgt hier für perfektes Schwarz und somit für unendlich hohen Kontrast. Wie üblich in der Preisklasse wird zudem ein 120-Hz-Display geboten. HDMI 2.1 gibt es allerdings nicht und auch der Input Lag fällt mit etwa 33 ms bei 60 Hz recht hoch aus, wird bei 120 Hz allerdings deutlich reduziert.

Philips 55OLED805 (4K, 55 Zoll, OLED, Ambilight) statt 1.735,79€ für 1.499€

Philips 65OLED806 (4K, 65 Zoll, OLED, Ambilight) statt 3.149€ für 2.099€