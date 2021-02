Bei Amazon könnt ihr gerade die PowerA Pokémon-Controller für die Nintendo Switch günstiger bekommen. Es handelt sich dabei um offiziell lizenzierte, kabellose Controller im Gamecube-Design, die sich vor allem an Fans von Fighting Games wie Super Smash Bros. richten. Der normale Preis liegt bei 49,99 Euro. Aktuell könnt ihr die drei verschiedenen Versionen zu Preisen von 31,86 Euro bis 35,86 Euro bekommen. Hier findet ihr die Deals:

Neben den Controllern findet ihr in der Aktion auch Pokémon-Tragetaschen für die Nintendo Switch und die Switch Lite. Amazon macht derzeit kein Angaben dazu, wie lange die Angebote gelten. Sie könnten noch längere Zeit laufen, ebenso gut könnten sie aber schnell ausverkauft sein.

Was bietet der PowerA Switch Controller?

Batteriebetrieben: Beim PowerA Switch Controller im Gamecube-Design handelt es sich um einen kabellosen Controller, der nicht über einen fest verbauten Akku verfügt, sondern mit AA-Batterien betrieben wird. Zwei davon sind im Lieferumfang enthalten, sie reichen für bis zu 30 Stunden Spielzeit.

Fast wie beim Gamecube: Die Anordnung der Buttons entspricht fast vollständig jener beim Gamecube. Eine Ausnahme sind die zusätzlichen Tasten in der Mitte wie Home- und Share-Button. Im Gegensatz zum Gamecube-Controller besitzt der PowerA-Controller keine analogen, sondern lediglich digitale Trigger. Das gilt auch für fast alle anderen Switch-Controller, weil Switch-Spiele in der Regel keine analogen Trigger unterstützen.

Bewegungssteuerung, aber kein Rumble: Der PowerA Pokémon Controller unterstützt Bewegungssteuerung, aber kein Rumble. Auch auf einen NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos, wie ihn der Nintendo Switch Pro Controller bietet, müsst ihr verzichten. Die Buttons und Stick erfüllen tadellos ihre Aufgabe, die Verarbeitung wirkt aber nicht sonderlich hochwertig.

Für bestimmte Anlässe: Bedenken solltet ihr außerdem, dass die Anordnung der Buttons zwar für manche Spiele hervorragend, für andere aber nicht gut geeignet ist. Solltet ihr zum Beispiel in einem Spiel gleichzeitig Y und B drücken müssen, was bei anderen Controllern kein Problem ist, seid ihr hier ziemlich aufgeschmissen. Als Allround-Controller taugt der PowerA Pokémon Controller deshalb nicht so gut. Er ist eher ein nostalgisches Zweitgerät für besondere Spiele wie Super Smash Bros. Ultimate.

