Einige der Deals sind bereits ausgelaufen, am Sonntag finden nun auch alle anderen Angebote der Popcorn-Woche bei Amazon ihr Ende. Es ist also die letzte Gelegenheit, eine große Anzahl an Filmen und Serien auf DVD, Blu-ray oder im Stream auf Prime Video günstiger zu bekommen. Auch einige Fernseher sind reduziert. Hier geben wir euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten noch verfügbaren Angebote.

Letzte Chance: Popcorn-Woche bei Amazon

10 Blu-rays für 50 Euro

Wer die eigene Blu-ray-Sammlung erweitern möchte, findet ein besonders gutes Angebot: Zehn Blu-rays gibt es derzeit für nur 50 Euro. Zur Auswahl stehen circa 2000 Filme, darunter Deadpool 2, Wonder Woman und Dunkirk. Auch einige Klassiker wie Full Metal Jacket, Das Boot oder Das Leben des Brian sind dabei. Zur Übersicht kommt ihr hier:

3 DVDs für 15 Euro

Wer DVDs bevorzugt, kann drei Stück für 15 Euro bekommen. Die Auswahl ist hier mit 126 Filmen viel kleiner, aber immerhin sind unter anderem mit Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Suicide Squad und Blade Runner 2049 ein paar interessante Titel dabei. Hier findet ihr die komplette Liste:

Prime Video: Channels für 0,99 Cent abonnieren und mehr

Wer sich Filme lieber direkt online ansieht, findet in der Popcorn-Woche ebenfalls interessante Deals. So kann man die Channels Starzplay, RTL Crime und Arthouse CNMA drei Monate lang für 99 Cent pro Monat abonnieren. Mit Starzplay bekommt ihr beispielsweise die Serie Pennyworth, die die Geschichte von Batmans Butler Alfred erzählt.

Channels abonnieren für 99 Cent pro Monat (3 Monate lang)

Außerdem gibt es eine Menge Serien und Filme günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

Filme und Serien auf Amazon Prime Video reduziert

Fernseher reduziert

Auch eine ganze Menge Fernseher sind reduziert. Leider hat Amazon die Angebote reichlich unübersichtlich auf verschiedene Aktionen verteilt. Hier haben wir für euch die wichtigsten aufgelistet:

Einen Überblick über sämtliche Angebote der Amazon Popcorn-Woche findet ihr unter folgendem Link:

