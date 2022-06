Amazon Prime: Jetzt Audible 60 Tage gratis testen & 3 kostenlose Hörbücher sichern

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr aktuell 60 Tage gratis Audible testen, statt der normalerweise üblichen 30 Tage. Außerdem gibt es im ersten Monat gleich zwei kostenlose Hörbücher aus dem Gesamtkatalog statt nur eines. Insgesamt könnt ihr euch durch das Angebot also drei kostenlose Hörbücher sichern, die ihr für immer behalten könnt. Die Aktion ist daher selbst dann interessant, wenn ihr auf das normale Streaming-Angebot von Audible gar keine Lust habt. Hier findet ihr sie:

Das Angebot gilt für alle Neukund*innen bei Audible. Falls ihr früher bereits ein Abo hattet oder schon mal den Probemonat genutzt habt, kann es ebenfalls funktionieren, es gibt aber keine Garantie. Laut Berichten von Nutzer*innen konnten sehr viele trotz früherer Abos das Angebot nutzen, manche aber nicht. Welche Regeln Amazon hier anlegt, ist unklar. Falls ihr im Moment ein aktives Abo bei Audible habt, könnt ihr leider nicht von der Aktion profitieren.

Was bietet das Audible-Abo?

Mit einem Abo bei Audible könnt ihr eine große Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts streamen. Das Sortiment reicht von Krimis von Autor*innen wie Alexander Hartung oder Eva Almstädt über Fantasy-Romane wie die Harry-Potter-Reihe bis hin zu Klassikern wie Bram Stokers Dracula oder Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Zusätzlich könnt ihr euch jeden Monat ein Hörbuch aus dem Gesamtkatalog (also auch aus den Büchern, die nicht in der Auswahl zum Streamen enthalten sind) aussuchen. Dieses könnt ihr für immer behalten, auch wenn ihr euer Abo kündigt.

Noch kein Mitglied bei Amazon Prime?

Durch ein Abo bei Amazon Prime bekommt ihr nicht nur Zugriff auf exklusive Sonderangebote, sondern auch auf tausende Filme und Serien sowie mehr als zwei Millionen Songs im Streaming, kostenlosen Premium-Versand und monatlich kostenlose PC-Spiele. Im Juni ist zum Beispiel Far Cry 4 dabei. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: