Amazon Prime Day 2023 - PS5, Spiele, 4K OLED TVs: Was werden die besten Angebote?

Bis zum Amazon Prime Day 2023 dauert es nicht mehr lange. Wir verraten euch, auf welche Deals ihr achten solltet.

Bis zum nächsten Amazon Prime Day dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Eine offizielle Ankündigung gibt es zwar noch nicht, aber irgendwann im Juli oder vielleicht sogar schon früher dürfte der riesige Sale stattfinden. Sicherlich wird es auch diesmal wieder tausende Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen geben. Sobald sie gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Wie üblich dürften auch dieses Jahr wieder die besten Angebote sehr schnell ausverkauft sein. Wir geben euch an dieser Stelle deshalb schon mal ein paar Tipps, welche Produkte ihr im Auge behalten solltet, wobei wir uns natürlich vor allem auf den Gaming-Bereich konzentrieren:

PS5, Xbox Series X & Nintendo Switch am Prime Day

Vielleicht gibt es am Prime Day 2023 endlich auch mal die PlayStation 5 im Sonderangebot.

In den letzten Jahren sah es aufgrund der Knappheit zwar eher düster, früher einmal war der Prime Day aber eine sehr gute Gelegenheit, um Konsolen günstig abzustauben. Die Chancen stehen gut, dass diese Zeiten 2023 zurückkehren.

Die PS5 und die Xbox Series X sind endlich gut verfügbar, in den letzten Monaten haben wir schon einige günstige Sonderangebote gesehen. Amazon hat sich dabei im Vergleich zu anderen Händlern noch eher zurückgehalten. Gut möglich also, dass sich der Händler das Beste für den Prime Day aufspart.

Außerdem ist natürlich immer möglich, dass die Nintendo Switch unter den Deals auftaucht, sei es nun in der Standard-, der OLED- oder der Lite-Version. Hier solltet ihr auch die Bundles im Auge behalten, vor allem das kürzlich anlässlich des neuen Super Mario Bros. Films erschienene Paket mit Super Mario Odyssey.

Spiele für PS4, PS5, Xbox & Switch: Große Hits günstig am Prime Day

Zum Amazon Prime Day 2023 könnte es ein paar der größten Spiele-Hits des Jahres günstiger geben.

Im Gaming-Bereich gibt es aber natürlich noch mehr als nur die Konsolen selbst. Günstige Spiele waren bislang noch in jedem Prime Day zu finden, deshalb könnt ihr auch 2023 damit rechnen. Vor allem für PS4, PS5 und Xbox war in der Vergangenheit die Auswahl groß.

Für Nintendo Switch waren im letzten Jahr deutlich weniger, dafür aber sehr aktuelle Spiele dabei, etwa das damals noch brandneue Mario Strikers: Battle League Football. Es ist also realistisch zu hoffen, dass es auch diesmal wieder neue Switch-Spiele günstig geben wird, mit etwas Glück vielleicht sogar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Welche PS5-SSD wird am Prime Day reduziert sein?

Am Prime Day dürfte es die eine oder andere PS5-SSD geben. Gut möglich, dass die Samsung 980 Pro dabei ist.

Besonders interessant am Amazon Prime Day 2023 dürften die PS5-SSDs sein, die in letzter Zeit ohnehin schon stark im Preis gefallen sind. Hier ist nur die Frage, welche Modelle am Prime Day reduziert sein werden. Bislang gab es bei Amazon häufig die beliebtesten NVMe SSDs wie die Samsung 980 Pro oder die Crucial P5 Plus im Angebot. Auf diese solltet ihr auch diesmal achten.

Controller für Switch, Xbox & PS5: Gibt's die Originale am Prime Day günstig?

Dass es am Prime Day günstige Controller geben wird, ist so gut wie sicher. Ob die Original-Gamepads für PS5, Xbox und Switch dabei sein werden, ist dagegen schwer zu sagen.

Natürlich ist der Prime Day auch immer eine gute Gelegenheit, um nach günstigen Controllern Ausschau zu halten. Für Xbox Series, Xbox One und Switch wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens Controller von Drittherstellern günstiger geben. Ob auch die Original-Controller der Konsolen-Hersteller - also der Microsoft Xbox Controller, der Sony DualSense, der Nintendo Switch Pro Controller und die Joy-Con Controller - unter den Angeboten sein werden, ist hingegen schwer zu sagen.

4K Smart TVs am Prime Day: LG OLED-Fernseher & Fire TVs

Einige günstige 4K Smart TVs wird es am Prime Day sicherlich geben, wahrscheinlich ist auch der eine oder andere hochwertige OLED-Fernseher mit dabei.

Einige günstige 4K-Fernseher sind in praktisch jedem Prime Day zu finden. Besonders interessant für alle, die sowohl bei der Bildqualität als auch bei der Gaming-Performance hohe Ansprüche haben, sind wie immer die LG OLED TVs. Hier solltet ihr vor allem damit rechnen, dass die Modelle aus 2022 wie der LG OLED B29, CS9 und C27 zu günstigen Preisen zu haben sein werden.

Alle drei Modelle verfügen über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1, wodurch mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Natürlich könnte es auch die neuen Modelle aus 2023 wie den LG OLED C37 günstiger geben. Dass ihr hier bereits ein ähnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Der hauseigene 4K Smart TV Amazon Fire TV 4 wird mit großer Wahrscheinlichkeit unter den Angeboten des Prime Day sein.

Falls euch ein hochwertiger OLED-TV zu teuer ist und ihr eher auf der Suche nach einem Low-Budget-Fernseher seid, dann solltet ihr Amazons hauseigene 4K Smart TVs im Auge behalten. Diese sind erst kürzlich in Deutschland erschienen und bieten tollen App-Support sowie Alexa-Sprachsteuerung. Die Fire TV-4-Serie gibt es in Größen von 43 bis 55 Zoll, die UVPs liegen bei rund 500 bis 700 Euro. Zum Prime Day könnt ihr aber mit sehr viel günstigeren Preisen rechnen.

Amazon-Geräte am Prime Day: Fire TV Sticks, Echo, Kindle & mehr

Die Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks, Echo Dot und Kindle Reader sind beim Prime Day immer dabei.

Die Eigenmarken aus dem Hause Amazon sind bei jedem Prime Day unter den Angeboten. Falls ihr also einen neuen Fire TV Stick, Echo Smart-Lautsprecher, Kindle Reader oder auch ein Fire Tablet braucht, werdet ihr ganz bestimmt fündig werden.