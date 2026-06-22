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Die 10 besten Prime Day Angebote: Das sind die Top-Deals zum Start des riesigen Amazon-Sales!

Der Amazon Prime Day 2026 startet endlich! Wir suchen euch die 10 besten Deals aus dem Riesen-Sale mit hunderttausenden Sonderangeboten heraus.

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GamePro Deals
22.06.2026 | 16:04 Uhr


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Der Amazon Prime Day 2026 liefert hunderttausende Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Wir suchen die Top-Deals heraus. Der Amazon Prime Day 2026 liefert hunderttausende Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Wir suchen die Top-Deals heraus.

Es ist endlich wieder so weit: Heute um Mitternacht startet offiziell der Amazon Prime Day 2026 mit hunderttausenden Angeboten exklusiv für Prime-Mitglieder. Da die Top-Deals am Prime Day gerne mal schnell ausverkauft sind, kann es sich lohnen, heute etwas länger wach zu bleiben und direkt zum Start zuzuschlagen. Das gilt desto mehr, da viele frühe Angebote schon jetzt laufen. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Amazon Prime Day 2026: alle Angebote im Überblick!

Wir werden euch möglichst schnell nach Start des Riesen-Sales direkt in diesem Artikel eine Liste mit unseren zehn Top-Angeboten liefern. Bis dahin haben wir hier schon mal die zehn der besten Angebote herausgesucht, die schon jetzt laufen:

Amazon Prime Day 2026: Das sind die 10 aktuellen Top-Deals!

Den Amazon Fire TV Stick gibts wie üblich am Prime Day richtig günstig, diesmal ist auch die neue 4K-Plus-Version dabei. Den Amazon Fire TV Stick gibt's wie üblich am Prime Day richtig günstig, diesmal ist auch die neue 4K-Plus-Version dabei.

Wie bei früheren Prime Days gibt es auch dieses Jahr wieder viele der Amazon-Eigenmarken schon vorab günstiger. Diesmal hat der Händler jedoch auch schon viele hundert weitere Angebote vorzeitig gestartet, von Fernsehern über Handys bis hin zu Spielen für PS5 und Switch. Die Auswahl fällt dementsprechend nicht leicht. Denkt also daran, dass es sich bei unserer Highlight-Liste nur um einen winzigen Ausschnitt handelt:

Die meisten der frühen Angebote laufen prinzipiell noch bis zum Ende des Amazon Prime Day Sales am 26. Juni. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen wie das Bundle mit den beiden Echo Dots, das es laut Shopseite nur noch bis Mitternacht im Angebot gibt. Wir vermuten jedoch, dass ihr euch den Smart-Lautsprecher danach stattdessen einzeln günstig schnappen könnt.

Amazon Prime Day 2026: alle Angebote im Überblick!

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht werden wir euch während des Amazon Prime Days stets über die besten Angebote auf dem Laufenden halten. Alternativ findet ihr auch hier die aktuellsten Deals:

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