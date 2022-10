Amazon Prime Day: Leiht jetzt aktuelle Filme wie Matrix Resurrections für nur 0,99€

Obwohl es die letzte Aktion dieser Art erst vor zwei Wochen gab, könnt ihr bei Amazon gerade schon wieder Filme für nur 0,99€ leihen, falls ihr über eine Prime-Mitgliedschaft verfügt. Vermutlich will Amazon damit Stimmung für den zweiten Prime Day machen, der am 11. und 12. Oktober stattfindet.

Zur Auswahl stehen diesmal 65 Filme, darunter viele aktuelle Titel aus 2022. Zu den Highlights zählen zum Beispiel Matrix Resurrections, die gefeierte Science-Fiction-Komödie Everything Everywhere All at Once sowie das Sportdrama King Richard mit Will Smith. Hier eine Auswahl:

Wenn ihr einen Film bei Amazon Prime leiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um die Wiedergabe zu starten. Sobald ihr das getan habt, bleiben noch 48 Stunden, um ihn anzusehen. Die Übersicht über alle 65 in der Aktion enthaltenen Filme findet ihr hier:

Amazon Prime jetzt 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr Amazon Prime noch nicht abonniert habt, ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit, das zu ändern und eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft zu starten. Durch diese könnt ihr nämlich nicht nur das aktuelle Angebot nutzen und Filme günstig leihen, sondern auch von den zahlreichen Sonderangeboten profitieren, die am Dienstag zum zweitem Prime Day starten werden. Außerdem könnt ihr natürlich wie üblich auf tausende Filme und Serien sowie auf 2 Millionen Songs zugreifen, bekommt kostenlosen Premium-Versand und sichert euch weitere Extras. Mehr erfahrt ihr hier: